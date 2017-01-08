В мексиканском штате Веракрус более 500 человек арестованы за грабежи

AP: подозреваемому в стрельбе во Флориде грозит смертная казньПроисшествия 8 января, 2:46
Мотогонщица Нифонтова: маршрут седьмого этапа "Дакара" будет сильно зависеть от погодыСпорт 8 января, 2:17
Открывший стрельбу во Флориде заявил, что его разум контролирует разведка СШАПроисшествия 8 января, 1:25
Мемориал Гранаткина для юношеских футбольных сборных стартует в ПетербургеСпорт 8 января, 1:25
Восемь человек стали жертвами похолодания в ИталииПроисшествия 8 января, 0:48
"Севилья" разгромила "Реал Сосьедад" и вышла на второе место в чемпионате ИспанииСпорт 8 января, 0:41
Народная артистка РФ Марина Неелова "сбежала" от юбилея в ЛондонКультура 8 января, 0:21
Экс-посол Великобритании в ЕС Айвэн Роджерс уволился из МИДМеждународная панорама 8 января, 0:11
Митинг памяти жертв терактов января 2015 года прошел в ПарижеОбщество 7 января, 23:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МЕХИКО, 8 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Свыше 500 человек в мексиканском штате Веракрус были арестованы за участие в грабежах магазинов 5 января. Как отмечается в обнародованном заявлении генеральной прокуратуры региона, такая мера пресечения была выбрана в связи с тяжестью правонарушений, в совершении которых они подозреваются. Волна беспорядков прокатилась по Веракрусу и другим регионам Мексики в ходе протестов против повышения цен на бензин с 1 января.
По мнению прокуратуры, арестованные, "возможно, причастны к совершению преступлений террористической направленности и грабежей при отягчающих обстоятельствах", а также ряду других правонарушений. В заявлении надзорного ведомства отмечается, что обвиняемым "может грозить до 30 лет лишения свободы, согласно действующему в штате уголовному кодексу".
В прокуратуре также подчеркнули, что власти будут действовать "по всей строгости закона в отношении тех, кто в ряде районов штата покусился на имущество граждан, участвующих в экономическом развитии региона".
По данным Министерства внутренних дел Мексики, на всей территории страны за совершение различных противоправных действий во время протестов были задержаны более 1,5 тыс. человек.