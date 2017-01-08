В мексиканском штате Веракрус более 500 человек арестованы за грабежи

МЕХИКО, 8 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Свыше 500 человек в мексиканском штате Веракрус были арестованы за участие в грабежах магазинов 5 января. Как отмечается в обнародованном заявлении генеральной прокуратуры региона, такая мера пресечения была выбрана в связи с тяжестью правонарушений, в совершении которых они подозреваются. Волна беспорядков прокатилась по Веракрусу и другим регионам Мексики в ходе протестов против повышения цен на бензин с 1 января.

По мнению прокуратуры, арестованные, "возможно, причастны к совершению преступлений террористической направленности и грабежей при отягчающих обстоятельствах", а также ряду других правонарушений. В заявлении надзорного ведомства отмечается, что обвиняемым "может грозить до 30 лет лишения свободы, согласно действующему в штате уголовному кодексу".

В прокуратуре также подчеркнули, что власти будут действовать "по всей строгости закона в отношении тех, кто в ряде районов штата покусился на имущество граждан, участвующих в экономическом развитии региона".

По данным Министерства внутренних дел Мексики, на всей территории страны за совершение различных противоправных действий во время протестов были задержаны более 1,5 тыс. человек.