Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Новый год
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.12:
$ 60.66
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В мексиканском штате Веракрус более 500 человек арестованы за грабежи

Международная панорама
8 января, 1:11 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Обвиняемым может грозить до 30 лет тюрьмы
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 8 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Свыше 500 человек в мексиканском штате Веракрус были арестованы за участие в грабежах магазинов 5 января. Как отмечается в обнародованном заявлении генеральной прокуратуры региона, такая мера пресечения была выбрана в связи с тяжестью правонарушений, в совершении которых они подозреваются. Волна беспорядков прокатилась по Веракрусу и другим регионам Мексики в ходе протестов против повышения цен на бензин с 1 января.

Смотрите также

В Мексике возобновились акции протеста против повышения цен на бензин
В Мексике 430 человек задержали из-за начавшихся на фоне роста цен на бензин грабежей
В Мексике граждане заблокировали более 15 трасс, протестуя против роста цен на бензин

По мнению прокуратуры, арестованные, "возможно, причастны к совершению преступлений террористической направленности и грабежей при отягчающих обстоятельствах", а также ряду других правонарушений. В заявлении надзорного ведомства отмечается, что обвиняемым "может грозить до 30 лет лишения свободы, согласно действующему в штате уголовному кодексу".

В прокуратуре также подчеркнули, что власти будут действовать "по всей строгости закона в отношении тех, кто в ряде районов штата покусился на имущество граждан, участвующих в экономическом развитии региона".

По данным Министерства внутренних дел Мексики, на всей территории страны за совершение различных противоправных действий во время протестов были задержаны более 1,5 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Мексика
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
15
Не менее 35 человек погибли в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
Интересное
14 лучших фото недели: новогодние салюты, 105-летний рекордсмен и елки для слонов
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
"Доктор Лиза, мы не подведем"
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ назвали имя напавшего на ночной клуб в Стамбуле
2
Шварценеггер в ответ на критику Трампа предложил ему дружбу
3
Открывший стрельбу во Флориде заявил, что его разум контролирует разведка США
4
Шестилетний ребенок пропал в Ленобласти, возбуждено уголовное дело
5
Народная артистка РФ Марина Неелова "сбежала" от юбилея в Лондон
6
По факту гибели ребенка на востоке Москвы возбуждено уголовное дело
7
AliExpress приостановил доставку товаров в Россию через SPSR
Темы дня
Реклама