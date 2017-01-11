Генерал Келли считает недостаточным создание стены на границе США и Мексики

ВАШИНГТОН, 11 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Американский генерал Джон Келли, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы Министерства национальной безопасности (МНБ) в своей формируемой администрации, считает, что для защиты южной границы США недостаточно просто соорудить стену. Он сообщил это на слушаниях по утверждению его кандидатуры в профильном комитете Сената Конгресса США.

"Физический барьер сам по себе не сделает того, что должно быть сделано, - сказал Келли. - Нужна эшелонированная оборона".

"Даже если построить стену от Тихого океана до Мексиканского залива, ее все равно необходимо будет поддерживать людьми и техникой, патрулями и датчиками", - пояснил он.

В прошлом генерал возглавлял Южное командование Вооруженных сил США, в зону ответственности которого входит Латинская Америка.

Идея возведения стены на границе с Мексикой для пресечения нелегальной иммиграции - один из самых известных предвыборных призывов Дональда Трампа. И в США, и в Латинской Америке вокруг этой инициативы продолжаются жаркие дебаты.