Эксперт: Трамп может снять санкции против РФ, но не бесплатно

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Избранный президент США Дональд Трамп может предложить Москве сделку, предполагающую снятие санкций против России в обмен на ее сотрудничество в сфере безопасности или предоставление более выгодных условий для американского бизнеса в стране. Такое мнение выразила в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политологии Нью-Йоркского университета Джин Зэйно.

Назло Обаме

"Думаю, это возможно, но не произойдет незамедлительно. Если Трамп возьмется за это, то задача будет непростой", - указала она. Эксперт отметила, что, судя по тому, кого будущий президент США выбирает кандидатами на ключевые должности в своей администрации, а также каких советников назначает, он планирует вести политику весьма отличную от курса нынешнего хозяина Белого дома Барака Обамы. Это касается и приоритетов во внешней политике.

"Китай и Россия - две державы, которые являются потенциальными союзниками. Администрация Обамы заявляла, что берет курс на Азию. Думаю, будущая администрация Трампа и вообще Республиканская партия выражают настрой действовать во всем иначе", - указала Зэйно. По ее мнению, некоторые республиканцы считают, что взаимодействие с Китаем не вполне оправдало надежды.

Как отметила политолог, это проявилось, в частности, в заявлениях Трампа по поводу его намерений отказаться от торгового соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), а также относительно Тайваня.

Курс на Россию?

По словам профессора, "Трамп в каком-то смысле взял курс на Россию". "И я не думаю, что это только Трамп, полагаю, есть группа республиканцев, которые разделяют этот настрой", - добавила Зэйно. По ее мнению, как среди республиканцев на выборных должностях, так и среди сторонников партии из числа избирателей имеются те, кто симпатизирует российскому президенту Владимиру Путину.

Вместе с тем, эксперт констатировала, что, попытавшись снять санкции с России, Трамп может столкнуться с сопротивлением, в частности, со стороны влиятельных однопартийцев, в особенности, тех, которые получили популярность в годы холодной войны. "Возможно, верхушка Республиканской партии будет встревожена такой сменой курса, - добавила Зэйно. - Но, думаю, Трамп все равно намерен ему последовать".

"Полагаю, Трамп видит много возможностей для США в России, хотя он и считает Китай и вообще Азию весьма привлекательными. Он думает, что, если сможет найти с РФ общий язык, то это пойдет на пользу США", - указала профессор. "А снятие санкций - это шаг на данном пути", - отметила она.

Пробный шар

По мнению политолога, состоявшаяся в декабре 2016 года поездка в Москву одного из советников Трампа - экс-конгрессмена от штата Джорджия Джека Кингстона, - возможно, была "своего рода пробным шаром на этом направлении, чтобы посмотреть, какой будет реакция в США и других странах". Как сообщали СМИ, бывший законодатель обсуждал в Москве с представителями российского и американского бизнеса перспективы отмены санкций против РФ. Встреч с официальными лицами России или дипломатами США он не проводил.

Зэйно выразила убежденность в том, что Трамп, решив снять санкции с России, может выдвинуть ряд условий для этого как экономического характера, так и политического. "Какими могут быть эти условия, Трамп пока не уточнял, - констатировала она. - Но предположила бы, что речь может идти об открытии рынков, об облегчении доступа для американских компаний к работе в России".

"Он мог бы увязать это с какими-то вопросами внешней политики, касающимися Сирии или чего-то еще, - отметила эксперт. - Если посмотреть на выдвинутых Трампом кандидатов на должности в администрации, то среди них много тех, кто имеет отношение к вооруженным силам". "Это может быть Ирак, Сирия, Иран или какие-то еще вопросы", - добавила она.

Тиллерсон - "темная лошадка"

Зэйно отметила, что глава корпорации ExxonMobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый Трампом на пост госсекретаря США, активно занимался бизнесом в РФ, однако это не означает, что он обязательно станет проводить пророссийскую политику. "Он был главой нефтяной корпорации, но он еще никогда не был госсекретарем", - подчеркнула политолог. "Если такой курс выберет Трамп, Тиллерсон, конечно, станет его реализовывать, но какова его собственная позиция на этот счет, мы пока не знаем", - отметила она.

Профессор подчеркнула, что кандидатура Тиллерсона была довольно неожиданной. "Думаю, мало кто из нас полагал, что выберут именно его, - отметила она. - Скорее всего, процесс утверждения будет для него труднее, чем многие ожидают".

Ранее в Сенате Конгресса США высказывали сомнения по поводу кандидатуры Тиллерсона в связи с его отношением к России. В июне 2013 года на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин наградил главу ExxonMobil орденом Дружбы за "значительный вклад в укрепление сотрудничества в топливно-энергетическом секторе".