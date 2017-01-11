Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 59.95
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WP: Тиллерсон намерен призвать к открытому и откровенному диалогу с РФ

Международная панорама
11 января, 4:27 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Согласно обнародованному проекту выступления, кандидат на пост госсекретаря США намерен смотреть на отношения с РФ "без прикрас"
Материал из 1 страницы
Рекс Тиллерсон

Рекс Тиллерсон

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 11 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Американский бизнесмен Рекс Тиллерсон, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря в своей формируемой администрации, исходит из того, что Вашингтону необходим "открытый и откровенный диалог" с Москвой. По свидетельству газеты Washington Post, такой тезис содержится в проекте выступления Тиллерсона на намеченных на 11 января слушаниях по утверждению его кандидатуры в сенатском комитете по иностранным делам.

Издание получило доступ к документу и опубликовало электронную ссылку на него.

Смотрите также
Роберт Гейтс
Экс-глава Пентагона рекомендовал не преувеличивать симпатии Тиллерсона к России

Согласно публикации, кандидат в госсекретари США собирается заявить, что "Россия на сегодняшний день представляет опасность" для США, "но не является непредсказуемой в продвижении собственных интересов". "Нам нужен открытый и откровенный диалог с Россией по поводу ее устремлений, чтобы мы знали, как прокладывать собственный курс", - намерен подчеркнуть Тиллерсон.

Жесткий тон его выступления ожидаем, поскольку в продемократических СМИ США его, как и самого Трампа, постоянно подозревают в "чрезмерных симпатиях" к России.

Прежде всего - в перечне угроз

Россия в данном проекте заявления Тиллерсона фигурирует девять раз. Первое из этих упоминаний содержится в списке угроз, с которыми сталкиваются США.

"В новых развивающихся условиях мы стоим перед лицом существенных угроз, - говорится в тексте. - Китай выдвигается в качестве экономической державы в глобальной торговле, и наше взаимодействие носит как дружеский, так и противоборствующий характер. Россия стремится к уважению и востребованности на глобальной арене, но ее действия в последнее время не учитывают американских интересов".

"Радикальный ислам - не новая идеология, но это человеконенавистническое, смертоносное и противозаконное выражение исламской веры, - полагает Тиллерсон. - Такие противники (США), как Иран и Северная Корея, создают серьезные угрозы для всего мира из-за своего отказа соблюдать международные нормы".

Видеть без прикрас

"Мы должны без прикрас видеть свои отношения с Россией, - указывается в проекте выступления. В нем упоминаются политика Москвы в отношении Украины и Сирии, а также воссоединение Крыма с Россией. Кроме того, выражается мнение, что союзники США по НАТО "справедливо встревожены вновь усиливающейся Россией".

"Но это было в отсутствие американского лидерства - что эта дверь была оставлена незапертой, что подавались непреднамеренные сигналы, - говорится в тексте. - Мы откручивали назад педали по обязательствам, взятым перед союзниками. Мы посылали слабые или смешанные сигналы, при которых "красные линии" превращались в зеленый свет. Мы не признавали того, что Россия думает не так, как мы".

"Одними только словами не смести в сторону неровную и временами задиристую историю отношений между нашими странами", - намерен заявить Тиллерсон.

"Где возможно сотрудничество с Россией в достижении общих интересов - таких, как ослабление глобальной угрозы терроризма, - нам следует рассматривать подобные варианты, - отмечается в проекте. - Где сохраняются важные разногласия, нам следует твердо стоять на страже интересов Америки и ее союзников. Россия должна знать, что мы будем подотчетны по своим обязательствам и обязательствам своих союзников и что Россия должна нести ответственность за свои действия".

После этого в тексте начинается обсуждение прав человека и других тем. По мнению Washington Post, российский раздел речи "способен значительно ослабить опасения сенаторов, что Тиллерсон, возможно, слишком горячо жаждет более тесных связей с Москвой". Его выступление также в целом соответствует тому, что он говорил сенаторам на частных встречах, утверждает издание.

В общем контексте

При оценке ситуации в мире в целом, согласно проекту выступления, Тиллерсон исходит из того, что США в последнее время "спотыкаются", что их лидерство "в последние десятилетия поставлено под сомнение" и его надо "не только обновлять, но и утверждать". При этом кандидат в госсекретари убежден, что спрос должен быть со всех, включая друзей и союзников Вашингтона, но начинать Америке следует с самой себя.

Смотрите также
Рекс Тиллерсон
WP: Сенат США почти наверняка утвердит Тиллерсона новым госсекретарем

Главной международной проблемой, судя по тексту речи, автору представляется "радикальный ислам, представляющий серьезную угрозу для стабильности стран и благосостояния их граждан". А "самый безотлагательный шаг в одолении радикального ислама - разгром ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" - прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - подчеркивается в документе.

Среди отдельных стран наиболее жесткий и конфронтационный тон, по мнению Washington Post, используется в отношении Китая. Отмечается, что в этом контексте США "должны иметь дело с тем, что реально наблюдают, а не на что надеются". Со ссылкой на собственные источники издание сообщает, что в окружении Трампа не исключают "вторичных санкций против китайских компаний, помогающих северокорейскому режиму".

Утверждение вероятно

WP считает, что утверждение кандидатуры Тиллерсона вероятно, хотя большинство демократов и некоторые республиканцы воздерживаются от определенных суждений до окончания слушаний.

На Капитолийском холме большинство законодателей и сотрудников аппарата видят в Тиллерсоне компетентного управленца, имеющего хорошие связи за рубежом, пишет издание. Однако, по его мнению, суть вопроса заключается в том, насколько велика будет реальная роль нового госсекретаря в формировании внешней политики администрации Трампа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек
13
Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в группу молодых людей
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
Интересное
Поймать хай, чтобы шорты надеть: как работает биржа
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Задержка рейса не повод отчаиваться: инструкция для тех, кто застрял в аэропорту
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: СК арестовал 15 объектов имущества и средства Улюкаева на 564 млн рублей
2
Кабмин считает разумным возобновление экономических связей РФ и США
3
В Москве неизвестные похитили из офиса "Булгарбанка" около 20 млн руб.
4
Шипулин стартует на втором этапе эстафеты на КМ по биатлону в Рупольдинге
5
WP: Тиллерсон намерен призвать к открытому и откровенному диалогу с РФ
6
Обама: Россия и Китай вряд ли сравнятся по влиянию с США
7
Захарова назвала внешнюю политику США бессмысленной и вредоносной
Темы дня
Реклама