WP: Тиллерсон намерен призвать к открытому и откровенному диалогу с РФ

ВАШИНГТОН, 11 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Американский бизнесмен Рекс Тиллерсон, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря в своей формируемой администрации, исходит из того, что Вашингтону необходим "открытый и откровенный диалог" с Москвой. По свидетельству газеты Washington Post, такой тезис содержится в проекте выступления Тиллерсона на намеченных на 11 января слушаниях по утверждению его кандидатуры в сенатском комитете по иностранным делам.

Издание получило доступ к документу и опубликовало электронную ссылку на него.

Согласно публикации, кандидат в госсекретари США собирается заявить, что "Россия на сегодняшний день представляет опасность" для США, "но не является непредсказуемой в продвижении собственных интересов". "Нам нужен открытый и откровенный диалог с Россией по поводу ее устремлений, чтобы мы знали, как прокладывать собственный курс", - намерен подчеркнуть Тиллерсон.

Жесткий тон его выступления ожидаем, поскольку в продемократических СМИ США его, как и самого Трампа, постоянно подозревают в "чрезмерных симпатиях" к России.

Прежде всего - в перечне угроз

Россия в данном проекте заявления Тиллерсона фигурирует девять раз. Первое из этих упоминаний содержится в списке угроз, с которыми сталкиваются США.

"В новых развивающихся условиях мы стоим перед лицом существенных угроз, - говорится в тексте. - Китай выдвигается в качестве экономической державы в глобальной торговле, и наше взаимодействие носит как дружеский, так и противоборствующий характер. Россия стремится к уважению и востребованности на глобальной арене, но ее действия в последнее время не учитывают американских интересов".

"Радикальный ислам - не новая идеология, но это человеконенавистническое, смертоносное и противозаконное выражение исламской веры, - полагает Тиллерсон. - Такие противники (США), как Иран и Северная Корея, создают серьезные угрозы для всего мира из-за своего отказа соблюдать международные нормы".

Видеть без прикрас

"Мы должны без прикрас видеть свои отношения с Россией, - указывается в проекте выступления. В нем упоминаются политика Москвы в отношении Украины и Сирии, а также воссоединение Крыма с Россией. Кроме того, выражается мнение, что союзники США по НАТО "справедливо встревожены вновь усиливающейся Россией".

"Но это было в отсутствие американского лидерства - что эта дверь была оставлена незапертой, что подавались непреднамеренные сигналы, - говорится в тексте. - Мы откручивали назад педали по обязательствам, взятым перед союзниками. Мы посылали слабые или смешанные сигналы, при которых "красные линии" превращались в зеленый свет. Мы не признавали того, что Россия думает не так, как мы".

"Одними только словами не смести в сторону неровную и временами задиристую историю отношений между нашими странами", - намерен заявить Тиллерсон.

"Где возможно сотрудничество с Россией в достижении общих интересов - таких, как ослабление глобальной угрозы терроризма, - нам следует рассматривать подобные варианты, - отмечается в проекте. - Где сохраняются важные разногласия, нам следует твердо стоять на страже интересов Америки и ее союзников. Россия должна знать, что мы будем подотчетны по своим обязательствам и обязательствам своих союзников и что Россия должна нести ответственность за свои действия".

После этого в тексте начинается обсуждение прав человека и других тем. По мнению Washington Post, российский раздел речи "способен значительно ослабить опасения сенаторов, что Тиллерсон, возможно, слишком горячо жаждет более тесных связей с Москвой". Его выступление также в целом соответствует тому, что он говорил сенаторам на частных встречах, утверждает издание.

В общем контексте

При оценке ситуации в мире в целом, согласно проекту выступления, Тиллерсон исходит из того, что США в последнее время "спотыкаются", что их лидерство "в последние десятилетия поставлено под сомнение" и его надо "не только обновлять, но и утверждать". При этом кандидат в госсекретари убежден, что спрос должен быть со всех, включая друзей и союзников Вашингтона, но начинать Америке следует с самой себя.

Главной международной проблемой, судя по тексту речи, автору представляется "радикальный ислам, представляющий серьезную угрозу для стабильности стран и благосостояния их граждан". А "самый безотлагательный шаг в одолении радикального ислама - разгром ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" - прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - подчеркивается в документе.

Среди отдельных стран наиболее жесткий и конфронтационный тон, по мнению Washington Post, используется в отношении Китая. Отмечается, что в этом контексте США "должны иметь дело с тем, что реально наблюдают, а не на что надеются". Со ссылкой на собственные источники издание сообщает, что в окружении Трампа не исключают "вторичных санкций против китайских компаний, помогающих северокорейскому режиму".

Утверждение вероятно

WP считает, что утверждение кандидатуры Тиллерсона вероятно, хотя большинство демократов и некоторые республиканцы воздерживаются от определенных суждений до окончания слушаний.

На Капитолийском холме большинство законодателей и сотрудников аппарата видят в Тиллерсоне компетентного управленца, имеющего хорошие связи за рубежом, пишет издание. Однако, по его мнению, суть вопроса заключается в том, насколько велика будет реальная роль нового госсекретаря в формировании внешней политики администрации Трампа.