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Обама в прощальной речи пояснил смысл тезиса об исключительности Америки

Международная панорама
11 января, 6:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Этот тезис не означает, что народ США безупречен. Он подразумевает, что американцы демонстрируют способность меняться и улучшать жизнь для будущих поколений, сказал президент
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НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Тезис об исключительности Америки не означает, что народ США безупречен. Он подразумевает, что американцы из поколения в поколение демонстрируют свою способность меняться и добиваться улучшения жизни для будущих поколений. С таким заявлением выступил во вторник в городе Чикаго (штат Иллинойс) президент Барак Обама.

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"Именно это мы имеем в виду, когда говорим, что Америка исключительна. Не то чтобы наша нация была безупречна с самого начала, но мы продемонстрировали способность меняться и улучшать жизнь для будущих поколений", - продолжал глава государства, срок полномочий которого истекает 20 января.

"Да, наш путь к прогрессу не был гладким. Работа демократии всегда тяжела, терниста и иногда кровава. Каждые два шага вперед ощущаются так, будто один шаг назад. Однако долгое развитие Америки определялось движением вперед, постоянным расширением нашего исконного кредо - принимать всех и каждого, а не кого-то одного", - утверждал Обама.

Белый дом назвал выступление Обамы в Чикаго "прощальным обращением". На 20 января запланирована инаугурация нового президента - республиканца Дональда Трампа.

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