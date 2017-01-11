Обама в прощальной речи пояснил смысл тезиса об исключительности Америки

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НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Тезис об исключительности Америки не означает, что народ США безупречен. Он подразумевает, что американцы из поколения в поколение демонстрируют свою способность меняться и добиваться улучшения жизни для будущих поколений. С таким заявлением выступил во вторник в городе Чикаго (штат Иллинойс) президент Барак Обама.
"Именно это мы имеем в виду, когда говорим, что Америка исключительна. Не то чтобы наша нация была безупречна с самого начала, но мы продемонстрировали способность меняться и улучшать жизнь для будущих поколений", - продолжал глава государства, срок полномочий которого истекает 20 января.
"Да, наш путь к прогрессу не был гладким. Работа демократии всегда тяжела, терниста и иногда кровава. Каждые два шага вперед ощущаются так, будто один шаг назад. Однако долгое развитие Америки определялось движением вперед, постоянным расширением нашего исконного кредо - принимать всех и каждого, а не кого-то одного", - утверждал Обама.
Белый дом назвал выступление Обамы в Чикаго "прощальным обращением". На 20 января запланирована инаугурация нового президента - республиканца Дональда Трампа.