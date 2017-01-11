МИД Казахстана подтвердил предоставление площадки для переговоров по Сирии

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АСТАНА, 11 января. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Казахстан подтверждает готовность к предоставлению площадки для переговоров по сирийскому урегулированию в Астане. Об этом заявил министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН на тему "Предотвращение конфликтов и сохранение мира".
"Еще раз была подтверждена готовность руководства Казахстана к предоставлению площадки для переговоров в Астане по установлению мира в Сирии", - сообщил сегодня МИД страны.
Отмечается, что казахстанская сторона "обратила внимание участников дебатов на значение совместных усилий в превентивной дипломатии, продвижении и укреплении мер доверия, нераспространении оружия массового уничтожения, урегулировании конфликтов и противодействии международному терроризму".
Переговоры по Сирии в Астане намечены на 23 января.