МИД Казахстана подтвердил предоставление площадки для переговоров по Сирии

АСТАНА, 11 января. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Казахстан подтверждает готовность к предоставлению площадки для переговоров по сирийскому урегулированию в Астане. Об этом заявил министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН на тему "Предотвращение конфликтов и сохранение мира".

"Еще раз была подтверждена готовность руководства Казахстана к предоставлению площадки для переговоров в Астане по установлению мира в Сирии", - сообщил сегодня МИД страны.

Отмечается, что казахстанская сторона "обратила внимание участников дебатов на значение совместных усилий в превентивной дипломатии, продвижении и укреплении мер доверия, нераспространении оружия массового уничтожения, урегулировании конфликтов и противодействии международному терроризму".

Переговоры по Сирии в Астане намечены на 23 января.