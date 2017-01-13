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Пентагон: темпы наступления на Ракку задаются силами на земле

Международная панорама
13 января, 21:43 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Ракку террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) считает "столицей" провозглашенного ею "халифата"
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ВАШИНГТОН, 13 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Темпы наступления на расположенную на севере Сирии Ракку зависят от сил на земле. Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Элисса Слоткин.

Ракку террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) считает "столицей" провозглашенного ею "халифата" на захваченных территориях Ирака и Сирии. По словам Слоткин, США и их зарубежные союзники и партнеры, участвующие в операции против ИГ в Ираке и Сирии, "напряженно работают, чтобы ускорить ход (этой военной) кампании". "Наша кампания тесным образом увязана с поддержкой со стороны местных сил на земле", - продолжила она. "Когда они ускоряются, мы ускоряемся", - отметила сотрудница Пентагона.

Ее внимание обратили на то, что выдвинутый избранным американским президентом Дональдом Трампом на пост министра обороны США Джеймс Мэттис сигнализировал о желании видеть ускорение темпов операции с целью освобождения Ракки от сети ИГ. Также у ведущей брифинга спросили, имеются или отсутствуют у администрации США во главе с президентом Бараком Обамой, должностные полномочия которого истекают 20 января, возможности обеспечить такое ускорение. "Мы в действительности находимся в центре реализации планов изоляции Ракки, и этот процесс идет хорошо", - сказала сначала в ответ Слоткин. Затем она добавила, что план Пентагона осуществляется "настолько быстро, насколько способны двигаться местные силы на земле".

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