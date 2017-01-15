В штабе Трампа считают недавние действия руководства американской разведки недопустимыми

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич, считающийся одним из ближайших доверенных лиц избранного президента Дональда Трампа, назвал недавние действия руководства американской разведки недопустимыми. Как отметил политик в интервью телеканалу CBS, это касается последних публикаций спецслужб.

Он также рассказал о напряженных отношениях между республиканцем и разведывательным сообществом США. "Я не думаю, что прямо сейчас сложатся хорошие отношения, - отметил политик, занимавшийся в Конгрессе в том числе и вопросами разведки. - Самая верхушка (разведслужб - прим. ТАСС), куда входят политические назначенцы, безусловно предала и нанесла ущерб всему разведсообществу. Я считаю, что их действия абсолютно недопустимы".

Гингрич посоветовал Трампу сразу после инаугурации начать "основательную перестройку" всей разведывательной структуры страны.

Телекомпания CNN во вторник, 10 января, со ссылкой на сведения, будто бы полученные от должностных лиц США, сообщила, что на состоявшемся на прошлой неделе спецбрифинге в Нью-Йорке руководители американских разведслужб ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей избранного президента США.

По версии источников телекомпании, Трампа в очередной раз старались убедить, что лица из его окружения во время предвыборной кампании контактировали с посредниками Кремля.

Избранный президент США назвал тему досье и публикации "фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что у России есть компромат на американских политиков: "Нет, у Кремля нет компромата на Трампа, информация (об обратном - прим. ТАСС) не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом".

Он опроверг также наличие у руководства РФ порочащих сведений о Хиллари Клинтон: "Это абсолютная утка, абсолютная фабрикация, это полная чушь, Кремль не занимается сбором компромата".