Участники конференции в Париже высказались за создание Палестинского государства

ПАРИЖ, 15 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков, Иван Батырев/. Участники международной конференции в Париже высказались за создание независимого Палестинского государства, мирно сосуществующего бок о бок с Израилем. Встреча по ближневосточному урегулированию, участие в которой приняли представители порядка 70 государств, завершилась подписанием совместного коммюнике с соответствующим призывом.

При этом, вопреки надеждам официального Парижа, представители Палестины и Израиля на конференцию не приехали.

Мирный процесс

Подводя итоги встречи в Париже, глава МИД Франции Жан-Марк Эйро был вынужден констатировать, что по состоянию на сегодняшний день мирный процесс на Ближнем Востоке фактически приостановлен из-за отсутствия прямого диалога между палестинцами и израильтянами. "Но именно поэтому представители 70 государств собрались, чтобы изучить возможности поспособствовать возобновлению прямых переговоров между сторонами конфликта", - добавил он.

Эйро также подчеркнул, что Франция готова организовать встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и палестинского лидера Махмуда Аббаса. "Мы готовы организовать такую двустороннюю встречу в Париже, - сказал он. - Я надеюсь, что израильтяне и палестинцы воспользуются протянутой нами рукой".

Два государства

В итоговом коммюнике Парижской конференции подчеркивается, что основой для урегулирования должна стать Арабская мирная инициатива 2002 года. Она, в частности, предполагает создание независимого и суверенного Палестинского государства в границах 1967 года, то есть освобождение Израилем оккупированных территорий на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

"Конфликт можно урегулировать только, если два государства - Израиль и Палестина - будут существовать бок о бок", - заявил Эйро. Он призвал обе стороны "соблюдать международные обязательства", напомнив, что в декабря 2016 года СБ ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую активность на палестинских территориях.

"Участники призывают каждую сторону независимо друг от друга продемонстрировать своей политикой и действиями искреннюю приверженность решению двух государств и воздержаться от односторонних действий, которые могут повлиять на ход переговоров, в том числе по Иерусалиму, границам, безопасности и беженцам", - говорится в итоговом коммюнике.

Великобритания не поддержала коммюнике

Великобритания, имевшая на конференции статус наблюдателя, итоговый документ не поддержала. С британской стороны, в частности, были высказаны опасения, что парижская конференция, на которой непосредственно не была представлена ни одна из конфликтующих сторон, может осложнить дальнейший ход палестино-израильского мирного урегулирования.

Позиция Израиля

В Израиле весьма критически восприняли инициативу Франции о проведении международной конференции. Премьер- министр Биньямин Нетаньяху еще до начала встречи в Париже назвал ее "пустой затеей", которая лишь отдалит перспективу мирного урегулирования.

"Конференция в Париже - пустая затея, задуманная французами и палестинцами, чтобы попытаться навязать Израилю условия, несовместимые с его национальными интересами", - заявил израильский премьер.

Ранее стало известно, что Госсекретарю США Джону Керри пришлось заверить Нетаньяху, что конференция в Париже по урегулированию палестино-израильского конфликта не приведет к появлению новой резолюции Совета Безопасности ООН. То, что на данной стадии ни о какой резолюции речи не идет, подтвердил и сам Эйро.

"Пока этот вопрос не стоит на повестке дня", - признал глава МИД Франции.

Урегулирование и новая администрация США

Участники Парижской конференции не обошли своим вниманием не только жесткие заявления Нетаньяху, но и другой весьма щекотливый вопрос. Дело в том, что во время предвыборной кампании республиканец Дональд Трамп заявил, что в случае избрания президентом США добьется официального признания Иерусалима единой и неделимой столицей израильского государства. Инаугурация Трампа намечена на 20 января.

"Это провокация, безусловно. Думаю, что это будет иметь крайне тяжелые последствия", - заявил французский министр. "Если я правильно понял, речь идет об одностороннем решении, тогда как настолько чувствительный вопрос, как Иерусалим, может решаться только путем переговоров между сторонами", - отметил он.

" Если в конечном итоге появится мирный договор, включающий честный и справедливый ответ на вопрос Иерусалима, - продолжил Эйро, - тогда вопрос переноса посольства будет решаться по-другому, между двумя государствами".

Госсекретарь США Джон Керри после завершения конференции также дал понять, что обсуждение возможного переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим на международном уровне является неуместным. "Сейчас обсуждение этого вопроса открыто ведется у нас в стране, и в данный момент не относится к международным форумам. Это неуместно", - сказал он.

Закон о переносе американского посольства в Иерусалим был одобрен членами Конгресса США еще в 1995 году. Однако, стремясь избежать шагов, которые могли бы еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, занимавший тогда пост президента США демократ Билл Клинтон, пользуясь своими полномочиями, стал откладывать претворение закона в жизнь. Такой же политики придерживался сменивший Клинтона республиканец Джордж Буш-младший в нарушение собственного обещания перевести посольство в Иерусалим, которое он дал избирателям во время борьбы за президентское кресло в 2000 году. Действующий президент Барак Обама каждые полгода откладывал реализацию данного закона.

Новая конференция

Пока эксперты спорят о значимости и итогах прошедшей встречи в Париже, уже начался процесс по подготовке новой конференции. "Участники встречи выразили готовность вновь собраться для оценки прогресса до конца года", - говорится в итоговом заявлении.

Стоит отметить, что первая созванная по инициативе Франции конференция по ближневосточному урегулированию состоялась в Париже еще в июне 2015 года. Тогда в ней принимали участие представители 29 стран, генсек ООН Пан Ги Мун, глава европейской дипломатии Федерика Могерини и представитель Лиги арабских государств. При этом участники конфликта - Палестина и Израиль - на конференции также не присутствовали.