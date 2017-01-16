Глава ЦРУ возмутился заявлением Трампа, сравнившего спецслужбы с нацистами

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан назвал возмутительной попытку избранного президента США Дональда Трампа уподобить действия американского разведывательного сообщества практике руководства нацистской Германии. Об этом Бреннан заявил в эфире телеканала Fox News.

"Я считают возмутительным приравнивать разведывательное сообщество к нацистской Германии. Лично у меня это вызывает чувство глубокой обиды, у Трампа нет оснований обвинять разведслужбы в утечке информации, которая к тому же на тот момент находилась в открытом доступе", - пояснил Бреннан.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на сведения, будто бы полученные от должностных лиц США, сообщила, что на спецбрифинге в Нью-Йорке руководители американских разведведомств ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей избранного президента США. Согласно CNN, во время брифинга избранному президенту старались продемонстрировать, что Москва собирала компрометирующие данные о членах двух ведущих политических партий США, однако сознательно сделала достоянием общественности только то, что касается демократа, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

Республиканец назвал тему досье и публикации "фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм". "Я считаю бесчестным то, что спецслужбы допустили разглашение информации, которая оказалась вымыслом. Я говорю, что так поступали и поступили бы в нацистской Германии", - заявил позднее Трамп на пресс-конференции.

Бреннан подчеркнул, что спецслужбы США пеклись в данном случае не о проверке весьма сомнительных сведений, изложенных в досье, а о том, чтобы поставить о них в известность Трампа. "С точки зрения руководства разведывательного сообщества, в сферу их ответственности входил не анализ циркулировавших сведений, а доведение до сведения избранного президента США факта, что такие сведения циркулируют", - сказал директор ЦРУ.

Позже газета The Wall Street Journal сообщила, что автором так называемого секретного досье является компания Orbis Business Intelligence Ltd. Она базируется в Лондоне, укомплектована главным образом бывшими сотрудниками британских спецслужб и выполняет деликатные заказы частных фирм.