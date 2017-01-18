Кандидат в постпреды США при ООН призвала Вашингтон к диалогу с Пекином по КНДР

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. США должны тесно сотрудничать с Китаем по исходящим от властей КНДР угрозам.

Об этом заявила кандидат на пост американского постпреда при ООН Никки Хейли на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам по утверждению ее кандидатуры.

"Нам нужно тесно сотрудничать с Китаем в борьбе с этой угрозой. Мы не можем позволить Северной Корее заниматься производством новых видов ядерного оружия", - отметила Хейли.

Ядерная программа КНДР. Досье