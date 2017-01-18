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Кандидат в постпреды США при ООН призвала Вашингтон к диалогу с Пекином по КНДР

Международная панорама
18 января, 20:07 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, января. /ТАСС
Никки Хейли подчеркнула, что нельзя позволить Северной Корее заниматься производством новых видов ядерного оружия
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ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. США должны тесно сотрудничать с Китаем по исходящим от властей КНДР угрозам.

Об этом заявила кандидат на пост американского постпреда при ООН Никки Хейли на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам по утверждению ее кандидатуры.

"Нам нужно тесно сотрудничать с Китаем в борьбе с этой угрозой. Мы не можем позволить Северной Корее заниматься производством новых видов ядерного оружия", - отметила Хейли.

Ядерная программа КНДР. Досье

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Хейли, Никки
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Ядерные испытания в КНДР
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