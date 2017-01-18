Обама связался с Джорджем Бушем-старшим и его супругой и пожелал им выздоровления

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ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Уходящий американский лидер Барак Обама связался с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим и его супругой Барбарой, госпитализированными в Техасе, и пожелал им скорейшего выздоровления. Об этом Обама заявил на прощальной пресс-конференции в Белом доме.
"Мы были в контакте с семьей Буш", - сказал Обама. Президент отметил, что чета Бушей регулярно давала ему и его супруге советы в последние годы. "Мы с ними в молитвах", - заверил хозяин Белого дома.
О госпитализации Буша-старшего стало известно 18 января. Вскоре после этого поступила информация о том, что Барбара Буш также доставлена в больницу.