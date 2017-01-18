Комитет Сената США одобрил кандидатуру Мэттиса на пост министра обороны

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Сенатский комитет по делам вооруженных сил одобрил кандидатуру Джеймса Мэттиса, выдвинутого избранным президентом США Дональдом Трампом на пост министра обороны. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

В поддержку Мэттиса были поданы 26 голосов членов комитета, против - 1. Теперь его кандидатура должна быть одобрена сенатом полного состава.

Мэттису, который служил в Корпусе морской пехоты, 66 лет. Он известен, в частности, своими прозвищами Монах-воин и Бешеный пес, а также тем, что всегда держит при себе томик сочинений Марка Аврелия - великого философа и полководца Древнего Рима. Мэттис отдал военной службе 41 год и вышел в отставку в 2013 году с поста главы Центрального командования ВС США, в сферу оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток. Он принимал участие в военных операциях США в Афганистане и Ираке в 2001 и 2003 годах.

Согласно действующему законодательству, на посту министра обороны США не могут находиться лица, уволившиеся с действительной военной службы менее 7 лет назад, однако Палата представителей и Сенат Конгресса США приняли ранее специальные законопроекты, предусматривающие исключение для Мэттиса. До этого Конгресс лишь один раз делал это - для генерала Джорджа Маршалла в 1950 году.