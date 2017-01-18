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Обама спрогнозировал хорошие отношения между Россией и Украиной

Международная панорама
18 января, 23:01 UTC+3
Вместе с тем, американский президент напомнил о независимости украинского государства
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ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Президент США Барак Обама считает, что отношения между Москвой и Киевом будут хорошими, так как эти две страны связаны историческими и культурными узами. Об этом уходящий американский лидер заявил сегодня на прощальной пресс-конференции в Белом доме.

"Как я говорил ранее, ожидаю, что у России и Украины будут прочные отношения, - отметил Обама. - Исторически они связаны всеми видами культурных и социальных уз". "Но Украина - независимая страна", - добавил президент США.

Обама в очередной раз обвинил Москву в нарушении суверенитета Украины и напомнил, что санкции в отношении РФ были введены из-за этого. "Мы говорили россиянам, что, как только вы прекратите это делать, санкции будут сняты", - сказал хозяин Белого дома.

США начали вводить санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года. Под их действие попал ряд российских банков и компаний, а также госслужащие, был запрещен "экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым". Американские инвестиции на территории полуострова тоже оказались вне закона.

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