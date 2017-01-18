Обама отвел СМИ ключевую роль в информировании граждан при демократии США

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ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Демократия в США не работает без хорошо информированных граждан, свободная пресса играет ключевую роль. Об этом заявил уходящий президент США Барак Обама на своей прощальной пресс-конференции в Белом доме.
"Состояние демократии очень важно, ключевую роль в этом играет свободная пресса", - отметил Обама.
По его убеждению, все это "не работает без хорошо информированных граждан". Именно эту задачу и выполняют СМИ, добавил он.
"Вы (СМИ - прим. ТАСС) несете ответственность перед людьми (которые избирают президента США)", - констатировал Обама, по мнению которого американские СМИ справляются с этой задачей. "Вы не должны быть подхалимами. Вам следует быть скептиками", - отметил также 44-й глава государства.
Он пошутил, попросив прощения у журналистов за "порой слишком долгие ответы" на пресс-конференциях. "Но вам следует быть снисходительными, так как мне приходилось отвечать на вопросы, состоявшие из шести (тематических) блоков", - заявил Обама.