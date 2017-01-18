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Обама считает, что характер отношений между США и Кубой меняется

Международная панорама
18 января, 23:18 UTC+3
Уходящий американский президент считает "политику сухих и мокрых ног" анахронизмом
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ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Характер отношений между США и Кубой меняется. Такое мнение выразил уходящий президент США Барак Обама на своей прощальной пресс-конференции в Белом доме.

"Сам характер взаимоотношений с Кубой меняется", - отметил Обама, напомнив об усилиях, которые предпринимала его администрация с целью "обеспечить свободу прессы и вероисповедания" в островном государстве. "Наилучшим шансом (добиться цели) было попытаться привлечь кубинцев к взаимодействию в бизнесе, торговле и других областях", - продолжил он.

Обама обратил внимание на то, что миграционная "политика сухих и мокрых ног", от которой США недавно отказались, "являлась носителем устаревшего мышления, которое не является адекватным в условиях" XXI века. Данная политика позволяла "обращаться с кубинцами совершенно иначе, чем с выходцами из Никарагуа, Гватемалы и других стран", пояснил глава государства.

Ранее он объявил, что Вашингтон отказывается от миграционной "политики сухих и мокрых ног". Кубинские граждане, достигшие побережья Соединенных Штатов, по истечении одного года могли обращаться с просьбой о предоставлении им вида на жительство. В то же время американские власти возвращали на остров кубинцев, которых перехватывали в море.

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