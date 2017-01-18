Обама считает, что характер отношений между США и Кубой меняется

"Лацио" встретится с "Интером" в 1/4 финала Кубка Италии по футболуСпорт 19 января, 1:48
ЦСКА сыграет с "Бамбергом" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 19 января, 1:43
"Реал" уступил "Сельте" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании по футболуСпорт 19 января, 1:34
Вратарь "Колорадо" Варламов пропустит минимум две недели из-за травмыСпорт 19 января, 1:30
Матч звезд Женской хоккейной лиги пройдет в рамках Недели звезд в УфеСпорт 19 января, 1:15
Российский боец Штырков проведет бой в Челябинске против голландца АйвелаСпорт 19 января, 1:03
WP: Трамп придумал слоган для президентской гонки 2020 годаМеждународная панорама 19 января, 1:01
Этап Кубка мира по биатлону стартует в итальянской АнтерсельвеСпорт 19 января, 0:35
Презентация эмблемы футбольного Евро-2020 пройдет в Санкт-ПетербургеСпорт 19 января, 0:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Характер отношений между США и Кубой меняется. Такое мнение выразил уходящий президент США Барак Обама на своей прощальной пресс-конференции в Белом доме.
"Сам характер взаимоотношений с Кубой меняется", - отметил Обама, напомнив об усилиях, которые предпринимала его администрация с целью "обеспечить свободу прессы и вероисповедания" в островном государстве. "Наилучшим шансом (добиться цели) было попытаться привлечь кубинцев к взаимодействию в бизнесе, торговле и других областях", - продолжил он.
Обама обратил внимание на то, что миграционная "политика сухих и мокрых ног", от которой США недавно отказались, "являлась носителем устаревшего мышления, которое не является адекватным в условиях" XXI века. Данная политика позволяла "обращаться с кубинцами совершенно иначе, чем с выходцами из Никарагуа, Гватемалы и других стран", пояснил глава государства.
Ранее он объявил, что Вашингтон отказывается от миграционной "политики сухих и мокрых ног". Кубинские граждане, достигшие побережья Соединенных Штатов, по истечении одного года могли обращаться с просьбой о предоставлении им вида на жительство. В то же время американские власти возвращали на остров кубинцев, которых перехватывали в море.