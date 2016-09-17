Трамп пригрозил отменить решения Обамы по Кубе в случае избрания президентом

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Дональд Трамп в случае избрания президентом США отменит решения администрации президента Барака Обамы в отношении нормализации отношений с Кубой, если Гавана не удовлетворит ряд требований. Речь идет о "свободе вероисповедания и свободе политических взглядов". Об этом заявил в Майами кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп.

Он утверждал, что администрация Обамы сделала уступки руководству Кубы, которое миллиардер назвал режимом и обвинил в притеснении народа. "Мы собираемся выступить вместе с кубинским народом в борьбе против коммунистического угнетения", - сказал Трамп.

"Односторонняя сделка президента (Обамы) с Кубой выгодна только режиму Кастро. Но все уступки, которые Барак Обама сделал режиму, совершались посредством указа. Это значит, что следующий президент может дать ему (указу) обратный ход, что я и сделаю, если режим Кастро на согласится удовлетворить наши требования. Эти требования касаются свобод вероисповедания и политических взглядов для кубинского народа", - сказал Трамп.

Трамп в случае избрания президентом США также намерен бороться против, по его словам, притеснения народов Венесуэлы и Кубы. Он назвал Венесуэлу "прекрасной, жизнерадостной и богатой полезными ресурсами страной", в которой проживает "изумительный и трудолюбивый народ". "Однако социалисты все испортили в Венесуэле", - утверждал республиканец.

"Новый президент Соединенных Штатов должен проявить солидарность со всеми народами, которые подвергаются угнетению в нашем полушарии. И я буду заодно с народом Венесуэлы, который страстно желает быть свободным", - сказал Трамп.

Он заявил о намерении защищать свободы и кубинцев. "Мы собираемся выступить вместе с кубинским народом в борьбе против коммунистического угнетения", - сказал Трамп.

В марте Обама нанес исторический визит на Кубу. Впервые за последние 88 лет действующий американский президент прибыл на остров, чтобы придать новый импульс процессу нормализации двухсторонних связей.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году и объявили о введении торгово-экономического эмбарго против острова. В декабре 2014 года Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале процесса нормализации двусторонних связей. 20 июля прошлого года США и Куба восстановили двусторонние дипломатические отношения и возобновили работу своих посольств.