Обама: конфликт на Ближнем Востоке не урегулировать без создания палестинского государства

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Конфликт на Ближнем Востоке нельзя урегулировать без создания полноценного палестинского государства. Об этом заявил президент США Барак Обама в Белом доме на своей последней пресс-конференции на посту главы государства.

Он также подчеркнул, что текущее состояние конфликта на Ближнем Востоке опасно для Израиля, вредит Палестине и безопасности США.

Обама заявил, что новой администрации Дональда Трампа следует крайне осторожно действовать на Ближнем Востоке и избегать непродуманных шагов. "Я вступил на пост президента США с намерением делать все возможное для содействия установлению мира между израильтянами и палестинцами, - заявил он. - Мы уделили этому много сил и времени. Было ясно, что мы не можем принудить участников конфликта к миру. Все, что мы можем, - это содействовать мирному процессу, создать для него основу".

По словам Обамы, "необходимо сохранить возможность решения проблемы через создание двух государств". "У избранного президента США будет своя политика, - продолжал он. - Посмотрим, как сработает их подход. Не хочу выступать с прогнозами по поводу того, что может произойти, но совершенно очевидно, что ситуация в ближневосточном регионе весьма нестабильная; мы видели ранее, как неожиданные односторонние шаги, затрагивающие ключевые для каждой из сторон проблемы, могут привести к взрывоопасной ситуации".

Как отметил Обама, сотрудники его администрации "лишь обрисовывают сотрудникам переходной команды будущего президента те условия, в которых ему предстоит принимать решения". "Это - крайне непростые вопросы, - добавил он. - Те действия, которые мы предпринимаем, имеют колоссальные последствия и такие шаги необходимо тщательно взвешивать".

Время уходит

Палестинцы и израильтяне должны понять, что драгоценное время на урегулирование регионального конфликта уходит, считает Обама. Он также отметил, что "считает статус-кво нестабильным".

"Израильтяне и палестинцы должны понять, что этот момент может пройти, - отметил Обама. - Я все еще значительно обеспокоен палестино-израильским конфликтом". При этом он подчеркнул, что "не видит, как этот вопрос может быть решен тем способом, который поддерживает Израиль".

Обама вновь указал на то, что Израиль "не может быть одновременно еврейским и демократическим" государством без Палестины. Он также прокомментировал принятую в декабре резолюцию ООН против израильской поселенческой деятельности. "Ее цель состояла в заявлении того, что рост израильских поселений делает невозможным принцип" сосуществования Израиля и Палестины, пояснил президент.

23 декабря Совбез ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 стран - членов СБ, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать текст. Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения резолюции ООН.