Генсек ООН заявил о поддержке избранного президента Гамбии

ООН, 20 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о поддержке избранного президента Гамбии Адамы Барроу, который был в четверг, 19 января, приведен к присяге после того, как действующий глава государства Яйя Джамме отказался сложить полномочия. Как сообщила пресс-служба всемирной организации, генсек позвонил Барроу, чтобы "обсудить последние события в стране и поздравить его с инаугурацией".

Антониу Гутерриш подчеркнул, что "полностью поддерживает" стремление Барроу "восстановить верховенство закона в Гамбии при уважении волеизъявления народа страны". Кроме того, он приветствовал "историческое решение" Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о содействии процессу передачи власти в Гамбии, одобренное Советом Безопасности". Генеральный секретарь также заявил о готовности ООН "поддерживать президента Барроу и его правительство в их усилиях по поощрению демократии и устойчивом развитии Гамбии".

Ранее Совет Безопасности всемирной организации принял резолюцию №2337 в поддержку передачи власти в Гамбии и усилий ЭКОВАС, в которой осудил нежелание действующего главы государства покинуть свой пост.

51-летний Джамме, пришедший к власти в Гамбии в 1994 г. в результате бескровного переворота, должен был покинуть пост президента в ночь на 19 декабря. После состоявшихся в декабре выборов политик, несколько лет назад изъявивший желание стать королем Гамбии, сначала признал свое поражение, но затем заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование.

ЭКОВАС ранее призывало Джамме передать власть Барроу, угрожая ему военным вмешательством в случае отказа. В свою очередь Африканский союз заявил, что после 19 января не будет более считать Джамме президентом. В ответ политик заявил об "исключительном и беспрецедентном уровне иностранного вмешательства" и ввел в стране чрезвычайное положение.

Адама Барроу в четверг был приведен к присяге в столице Сенегала - Дакаре. Новый президент призвал ЭКОВАС, Африканский союз и ООН "поддержать правительство и народ Гамбии". Вскоре после этого Сенегал объявил о вводе войск на территорию соседней страны.