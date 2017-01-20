В одной из школ Алеппо обнаружили массовое захоронение солдат

ООН, 20 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Тела 23 убитых сирийских солдат обнаружены в школе в Восточном Алеппо, использовавшейся в качестве штаба одной из вооруженных группировок, получающей материальную поддержку из-за рубежа. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Сирии при ООН Мунзер Мунзер в письме генеральному секретарю всемирной организации и Совету Безопасности.

"Я хотел бы информировать вас о том, что после освобождения восточных районов Алеппо сирийские власти обнаружили в школе "Мухаддаса", расположенной в районе Эс-Суккари города Алеппо, 23 тела", - говорится в письме, опубликованном на сайте ООН. По словам дипломата, сирийским властям "удалось опознать 20 убитых". "Они были служащими Сирийской арабской армии", - уточнил он.

Как сообщил Мунзер Мунзер, школа "Мухаддаса" "служила штаб-квартирой террористической группы "Фронт Леванта - бригада "Рассвет ислама", которую правительства некоторых государств относят к "умеренной вооруженной оппозиции" и продолжают снабжать оружием, деньгами и материально-технической помощью".

Представитель Сирии сообщил, что в этом же районе Алеппо были обнаружены еще 37 тел убитых, опознание которых продолжается. "Правительство Сирийской Арабской Республики хотело бы отметить, что у большинства убитых перерезано горло. Других умертвили выстрелом в голову, изуродовав лицо; у третьих видны признаки истязаний", - отметил он.