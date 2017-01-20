Reuters: Трамп планирует привести к присяге нового директора ЦРУ 21 января

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НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Дональд Трамп на следующий день после инаугурации планирует посетить штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Лэнгли (штат Вирджиния). Цель визита - привести к присяге бывшего конгрессмена из штата Канзас Майкла Помпео, если к тому времени Сенат Конгресса утвердит его кандидатуру на пост директора ЦРУ. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в американском разведывательном сообществе.
Согласно их информации, план Трампа посетить ЦРУ 21 января зависит от длительности рассмотрения Сенатом кандидатуры Помпео. В настоящий момент не подтверждено, что соответствующее заседание состоится в 20 января, в день инаугурации избранного главы государства в Вашингтоне.
Лидер демократов в верхней палате Конгресса Чак Шумер уведомил о наличии "большого числа" законодателей, желающих задать вопросы Помпео или сделать заявления на его счет. По оценке Шумера, обсуждение кандидатуры нового директора ЦРУ состоится в понедельник, 23 января, если не пройдет 20 января.
Как уточнил ранее Шумер, голосование в Сенате по вопросу утверждения отставных генералов Джона Келли и Джеймса Мэттиса главами Министерства национальной безопасности (МНБ) и Минобороны пройдет 20 января. Сенаторы также планируют как можно скорее одобрить кандидатуру Помпео.
В целом, Шумер раскритиковал состав будущего кабинета Трампа, выразив мнение, что он будет состоять из "миллиардеров и банкиров", что повлечет за собой конфликты интересов. В качестве примера он привел сообщения о том, что претендент на пост главы Минфина США Стивен Мнучин попытался скрыть от Конгресса факт наличия у него 100 млн долларов и связей с одной из компаний на Каймановых островах.