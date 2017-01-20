Администрация Трампа подтвердила намерение построить стену на границе с Мексикой

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Администрация вступившего в должность президента США Дональда Трампа подтвердила его предвыборное обещание построить стену на границе с Мексикой, чтобы остановить поток нелегальных иммигрантов. Об этом говорится в политических документах администрации 45-го президента США, которые были размещены после инаугурации Трампа на официальном сайте Белого дома.

"Президент Трамп привержен строительству стены на границе с целью прекращения нелегальной иммиграции, пресечения деятельности банд, остановки притока наркотиков в наши города, - говорится в документе. - Он привержен тому, чтобы обеспечить соблюдение наших законов о границе, прекратить практику, при которой в некоторых городах нелегальные иммигранты не преследуются по закону, а также остановить поток преступности, связанной с нелегальной иммиграцией".

Трамп во время предвыборной кампании выступал за строительство стены на границе с Мексикой, которая остановила бы приток нелегальных мигрантов на территорию США. Однако многие эксперты считают такую меру неэффективной, слишком дорогой и призывают отказаться от этой инициативы.