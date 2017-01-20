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Джордж Буш-старший посмотрел репортаж об инаугурации Трампа

Международная панорама
20 января, 23:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Экс-президент США ранее был госпитализирован и в настоящее время остается под наблюдением врачей
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НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Экс-президент США Джордж Буш-старший, находящийся в больнице в Хьюстоне (штат Техас), начал дышать самостоятельно и даже смотрел трансляцию инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщил представитель 41-го главы американского государства Джим Макгрэт.

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"Президент Буш пребывает в стабильном состоянии в методистской больнице Хьюстона. Сегодня утром его экстубировали (сняли гибкую дыхательную трубку), он дышит самостоятельно при минимальной подаче кислорода", - уточнил Макгрэт.

По его словам, экс-президент вместе с супругой Барбарой Буш, сыном и невесткой "смотрели трансляцию инаугурации". Пациент пока "останется под наблюдением" в больнице.

В минувшие выходные 92-летний Буш-старший, возглавлявший страну в 1989-1993 годы, был госпитализирован "из-за острых респираторных проблем, вызванных пневмонией". В среду ему была проведена процедура по очищению дыхательных путей.

В среду 91-летняя Барбара Буш по собственному желанию была помещена в ту же больницу в связи с сильной усталостью и кашлем. Макгрэт отметил, что бывшей первой леди стало лучше, однако "из предосторожности" она будет находиться под наблюдением врачей "в течение выходных".

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