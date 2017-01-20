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Герцог Кембриджский Уильям будет активнее участвовать в мероприятиях от лица королевы

Международная панорама
20 января, 23:58 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Чтобы сосредоточиться на новых обязанностях, наследник британского престола оставит работу пилота вертолета скорой помощи
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ЛОНДОН, 20 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Наследник британского престола герцог Кембриджский Уильям к лету этого года оставит работу пилота вертолета скорой помощи, чтобы сосредоточиться на более широком участии в официальных мероприятиях от лица королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщил Кенсингтонский дворец.

В резиденции герцога и герцогини Кембриджских подчеркнули, что Уильям "готов продолжить наращивать свое участие в официальных мероприятиях от лица королевы, что потребует от него более длительного присутствия в Лондоне". К тому же, его дети - принц Джордж и принцесса Шарлотта - в этом году пойдут в школу и в детский сад соответственно.

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Внук королевы Елизаветы II в июле 2015 году был принят в компанию, которая отвечает за деятельность экстренной медицинской службы в Восточной Англии. В течение года вертолеты этой медицинской службы совершают более 1,5 тыс. вылетов по вызовам в связи с чрезвычайными происшествиями - от автомобильных аварий до сердечных приступов. "Это была огромная честь летать вместе с воздушной скорой помощью Восточной Англии. Еще со времени моей службы в армии у меня появился опыт в этом деле, который я пронесу через всю свою жизнь. Мне очень нравилось быть частью команды профессионалов, талантливых людей, которые спасают жизни каждый день", - сказал герцог.

Уильям, который является вторым в очереди наследования британского престола, в 2014 году уволился из рядов британских ВВС, где он был пилотом поисково-спасательного вертолета. За работу герцогу Кембрижскому положена зарплата, которая после выплаты направляется на благотворительные цели.

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Уильям (британский принц)
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