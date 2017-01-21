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Трамп поблагодарил Клинтон за посещение церемонии инаугурации

Международная панорама
21 января, 0:05 UTC+3 ВАШИНГТОН 20, января. /ТАСС
Бывший госсекретарь США была соперницей Дональда Трампа в ходе президентской гонки
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ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Новый американский лидер Дональд Трамп выразил признательность своей бывшей политической сопернице Хиллари Клинтон за то, что она и ее супруг Билл Клинтон присутствовали на церемонии инаугурации.

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"Я был весьма польщен тем, что экс-президент Билл Клинтон и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон приняли решение посетить сегодняшнюю церемонию", - отметил Трамп на торжественном обеде в здании Конгресса США после вступления в должность. Он попросил всех присутствовавших стоя поприветствовать аплодисментами чету Клинтонов. "Я испытываю глубокое уважение к этим людям", - добавил республиканец.

Ранее он лично поблагодарил Хиллари Клинтон за присутствие на церемонии. "Спасибо за то, что ты здесь, спасибо", - сказал он, пожав руку экс-кандидату на пост президента от Демократической партии.

Во время предвыборной кампании оба кандидата выступали с резкой критикой в адрес друг друга. Трамп даже призывал посадить Клинтон в тюрьму из-за "почтового скандала". "Хиллари Клинтон должна сесть в тюрьму, - озвучил он свою позицию в прошлом году во время одного из выступлений. - Если честно, она чертовски виновна".

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Инаугурация Трампа
Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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