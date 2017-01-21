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Около 80 тыс. человек приняли участие в Лондоне в акции протеста против Трампа

Международная панорама
21 января, 19:41 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Аналогичные акции состоялись по всей стране, в том числе в Белфасте, Кардиффе, Эдинбурге, Ланкастере, Лидсе, Ливерпуле и Манчестере
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ЛОНДОН, 21 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Десятки тысяч человек вышли в центре Лондона на так называемый женский марш, чтобы выразить солидарность протестующим в США против нового американского президента Дональда Трампа.

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Демонстранты прошли маршем от посольства Соединенных Штатов в Лондоне до Трафальгарской площади, скандируя "Стройте мосты, а не стены". В руках некоторые из протестующих несли плакаты с надписями "Остановите Трампа", "Отвергнем ненависть, исправим политику", "Нет расизму, нет Трампу". К ним также присоединились мэр британской столицы Садик Хан, британская актриса Ребекка Холл, депутаты от Лейбористской партии Иветт Купер и Харриет Харман. Всего, по данным организаторов, в акции приняли участие около 80 тыс. человек.

"Вчерашний день для меня был непонятным и грустным. Мне было очень печально видеть, что (Барак) Обама уходит. Мы не знаем, на что будет похожа эта администрация", - сказала Холл, чья мать родом из США.

Акции протеста прошли по всей Великобритании, в том числе в Белфасте, Кардиффе, Эдинбурге, Ланкастере, Лидсе, Ливерпуле и Манчестере.

Церемония вступления в должность 45-го президента США Трампа состоялась в пятницу в Вашингтоне.

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