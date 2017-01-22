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Трамп сообщил о скором визите премьера Великобритании в США

Международная панорама
22 января, 0:06 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, января. /ТАСС
Ранее о встрече Терезы Мэй и Дональда Трампа сообщил британский телеканал Sky News
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ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй "очень скоро" совершит визит в Соединенные Штаты. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в субботу во время посещения штаб-квартиры ЦРУ, сообщает агентство Reuters.

Трамп заявил, что "премьер Великобритании приедет с визитом очень скоро", отмечает агентство.

Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что Мэй встретится с Трампом на следующей неделе. Канцелярия главы британского правительства не комментировала данную информацию.

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Мэй, Тереза Трамп, Дональд
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