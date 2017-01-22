Трамп сообщил о скором визите премьера Великобритании в США

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй "очень скоро" совершит визит в Соединенные Штаты. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в субботу во время посещения штаб-квартиры ЦРУ, сообщает агентство Reuters.

Трамп заявил, что "премьер Великобритании приедет с визитом очень скоро", отмечает агентство.

Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что Мэй встретится с Трампом на следующей неделе. Канцелярия главы британского правительства не комментировала данную информацию.