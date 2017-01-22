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CBS: советник Трампа раскритиковала знаменитостей за грубые выражения на "Марше женщин"

Международная панорама
22 января, 19:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, января. /ТАСС
По словам Келлиэнн Конуэй, президент США "видит и слышит страну, которая разделена"
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ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Американские знаменитости, которые участвовали в прошедшем в субботу "Марше женщин", позволяли себе грубые выражения. На это обратила внимание советник президента США Келлиэнн Конуэй в интервью телеканалу CBS.

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Мадонна
© AP Photo/Jose Luis Magana

Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа

"Мы слышали от знаменитостей грубые и нецензурные выражения, - отметила она. - (Президент) Дональд Трамп в своей инаугурационной речи говорил о забытых американцах, а теперь эти забытые знаменитости пришли в Вашингтон, чтобы послать по сути негативный сигнал".

Конуэй подчеркнула, что демонстранты "упустили в субботу колоссальную возможность помочь американцам решить вопросы, которые оставило наследие (бывшего главы государства Барака) Обамы". По ее данным, около 16 млн женщин в США живут в условиях нищеты, а миллионы детей и их матерей не имеют доступа к медицинской помощи.

По словам советника президента, Трамп "видит и слышит страну, которая разделена". "Он не разделял ее, а как президент он имеет прекрасную возможность помочь вылечить и объединить ее", - считает она.

В субботу сотни шествий разных масштабов состоялись во многих городах США, в том числе в Чикаго (штат Иллинойс), Бостоне (штат Массачусетс), Новом Орлеане (штат Луизиана), Майами (штат Флорида), Денвере (штат Колорадо). В особенно крупных демонстрациях участие приняли десятки тысяч человек. Помимо Нью-Йорка (до 500 тыс. участников) самые массовые акции протеста прошли также в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и Вашингтоне, на улицы каждого из которых также вышли более полумиллиона человек.

В Вашингтоне на митинге выступили десятки знаменитостей. Среди них были певицы Мадонна, Шер, Алиша Киз, Кэти Перри, режиссер Майкл Мур, актеры Джулия Робертс, Эшли Джадд, Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Эми Шумер, Джейк Джилленхолл, а также известная американская феминистка и журналистка Глория Стайнем. Мадонна во время выступления перед собравшимися даже позволила себе нецензурную брань, комментируя действия Трампа.

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