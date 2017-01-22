1+1: Генпрокуратура Украины намерена к весне передать в суд дело Януковича о госизмене

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КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уголовное дело против экс-президента страны Виктора Януковича по обвинению в государственной измене может быть направлено в суд уже к весне этого года.
"Мы планируем не тянуть со сроками досудебного следствия. На протяжении февраля проведем необходимые допросы и экспертизы. Надеюсь, в феврале завершим следствие, и затем - начало судебного процесса", - отметил Луценко в интервью телеканалу "1+1".
Он уточнил, что Генпрокуратура уже допросила по этому делу 32 свидетеля, "которые дают исчерпывающую картину того, как он (Янукович - прим. ТАСС) осуществлял государственную измену". При этом важным свидетелем по этому делу Луценко назвал главу МВД Арсена Авакова, а также упомянул двух депутатов Госдумы.
Он подчеркнул, что решение суда на Украине относительно Януковича будет исполнено в том числе и посредством имущественного наказания, то есть путем конфискации имущества экс-президента и связанных с ним лиц.
Юрий Луценко 28 ноября 2016 года во время суда над сотрудниками спецподразделения "Беркут" по делу о расстрелах на "майдане" зачитал уведомление об открытии уголовного дела против Виктора Януковича о госизмене. 20 января Печерский районный суд Киева разрешил досудебное расследование в отношении экс-президента.
В свою очередь адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил о необоснованности этого решения.