Оппозиция на переговорах в Астане намерена требовать освобождения заключенных

АСТАНА, 23 января. /ТАСС/. Группировки в составе оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) на переговорах в Астане намерены настаивать на освобождении заключенных и облегчении гуманитарного доступа в осажденные районы в дополнение к закреплению режима перемирия. Об этом говорится в сообщении, распространенном ССА в связи с предстоящими переговорами.

"Цели ССА на переговорах в Астане - успешное установление перемирия и, таким образом, создание условий для политического процесса; облегчение доступа гуманитарной помощи в осажденные районы; освобождение заключенных из тюрем режима", - говорится в заявлении ССА.

Из группировок в составе делегации оппозиции на переговорах в Астане в ССА входят "Шухада аль-Ислам", "Аль-Фирка ас-Сахилия аль-Уля", объединение "Фастакем", "Джейш аль-Изза", "Аль-Джебхат аш-Шамия", "Джейш ан-Наср", действующие, в основном, в провинциях Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия.

Переговоры по Сирии в Астане между правительством и вооруженной оппозицией в Астане пройдут 23-24 января. В них также участвуют делегации РФ, Ирана, Турции, США и спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура.