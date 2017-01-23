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Источник: открытие переговоров в Астане может пройти без участия властей и оппозиции Сирии

Международная панорама
23 января, 1:03 UTC+3 АСТАНА 23, января. /ТАСС
Официальное открытие встречи запланировано на в 13:00 по местному времени (10:00 мск)
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АСТАНА, 23 января. /ТАСС/. Официальное открытие переговоров по Сирии в Астане пока планируется без участия делегаций правительства и оппозиции Сирии. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к организации переговоров.

"Пока не ясно, примут ли в открытие переговоров участие представители всех семи сторон, а именно, делегаций правительства и оппозиции", - сказал собеседник.

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В переговорах по Сирии в Астане принимают участие семь сторон: правительство и оппозиция Сирии, страны-гаранты перемирия Россия, Турция и Иран, спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура и посол США в Астане Джордж Крол в качестве наблюдателя. Согласно протоколу, стороны примут участие в официальном открытии встречи в 13:00 по местному времени (10:00 мск).

Делегацию правительства Сирии возглавляет постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, делегацию оппозиции - Мухаммед Аллюш из группировки "Джейш аль-Ислам". В марте 2016 года, на переговорах в Женеве, Джаафари заявлял, что не намерен садиться за один стол с Аллюшем.

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