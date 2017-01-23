Переговоры по Сирии в Астане открываются после напряженного дня консультаций

АСТАНА, 23 января. /ТАСС/. Переговоры по Сирии в Астане официально начинаются в понедельник и, как ожидается, продлятся два дня. По итогам планируется совместная пресс-конференция сторон.

Сутки на решение

Открытие переговоров запланировано на 13:00 по местному времени (10:00 мск). С приветственной речью выступит президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, затем представители делегаций сделают заявления.

Завершение переговоров планируется 24 декабря в 13:00 по местному времени. На 14:00 (11:00 мск) запланирована итоговая пресс-конференция, организаторы и сами участники не исключают, что при необходимости работа может быть продлена.

Великолепная семерка

Всего в переговорах принимают участие семь делегаций - правительства и оппозиции Сирии, стран - гарантов соглашения по перемирию от 29 декабря - России, Турции и Ирана, команда спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и посол США в Казахстане Джордж Крол в качестве наблюдателя.

Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, иранскую - заместитель министра иностранных дел Хосейн Джабери Ансари, турецкую - заместитель советника МИД Турции по делам Ближнего Востока и Африки Седат Онал. В качестве главы делегации правительства Сирии выступает постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

Оппозиция представлена вооруженными группировками, действующими прежде всего на севере и в центре страны, отчасти на юге. Всего в этой делегации числятся представители 12 группировок, пять из которых являются участниками соглашений от 29 декабря. При этом на переговоры не прибыли делегаты от "Ахрар аш-Шам" - одного из крупнейших сирийских оппозиционных формирований, действующих на севере Сирии в провинциях Идлиб и Алеппо. При этом присутствует "Джейш аль-Ислам" (действует на юге страны и под Дамаском) во главе с Мухаммедом Аллюшем, который также возглавляет переговорную делегацию оппозиционеров.

Большинство в делегации оппозиции - представители вооруженных отрядов. Присутствуют также делегаты от Высшего комитета по переговорам (ВКП), однако на уровне советников.

Главной целью переговоров в Астане является подтверждение договоренностей о перемирии и политическом урегулировании в Сирии. По итогам дискуссий ожидается принятие общего итогового документа.

Во всех делегациях работают представители военных ведомств, однако в большинстве информация о них не распространяется. Министерство обороны России в Астане представляет заместитель начальника Главного оперативного управления Станислав Гаджимуратов.

Вместе или врозь

Формат переговоров остается неизвестным. После открытия работа пойдет за закрытыми дверями. Пока неизвестно, удастся ли странам - гарантам перемирия собрать за одним столом все делегации, прежде всего правительства и оппозиции. Такой результат был бы, безусловно прорывом.

Альтернативой являются опосредованные переговоры, посредником в которых, как традиционно это было в Женеве, мог бы выступить де Мистура. Однако в таком случае отличия от женевских переговоров, которые в 2016 году не привели к какому-либо результату, будут минимальны.

Пока стороны настроены на этот счет пессимистично. Главы делегаций России и Ирана Лаврентьев и Ансари в воскресенье заявили, что достичь соглашения на счет прямых контактов правительства и оппозиции пока не удалось.

Нулевой день

Переговоры формально открываются в понедельник, но фактически напряженная работа стартовала в Астане в воскресенье. Более пяти часов продолжались консультации представителей России, Ирана и Турции, на которых речь шла об итоговом документе. Прийти к полному согласию пока не удалось. Делегация РФ провела также встречи с де Мистурой, делегациями правительства и оппозиции Сирии.

Участники переговоров на комментарии были скупы - говорили, что работа продолжается и отмечали позитивный настрой. Однако о конкретных решениях объявлено не было. Представители ВКП в делегации оппозиции выступили с политическими требованиями, что также грозит увести переговоры по неплодотворному женевскому треку.

Россия готова помочь

Российская сторона как один из главных участников мирного урегулирования практически в круглосуточном режиме ведет подготовительные работы к переговорам. По словам главы делегации РФ, спецпредставителя президента по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, позиции сторон сблизились по большинству вопросов повестки дня.

Традиции и школа отечественной дипломатии проявляются и в Астане - Москва простых решений кризиса не ищет, при этом одновременно ведет интенсивный диалог со всеми участниками процесса. После трехсторонних консультаций российские представители отправились на встречи с обеими сирийскими делегациями.

"В целом мы смотрим на мероприятие с определенным оптимизмом, потому что необходимо дать шанс мирному процессу. Это все понимают, - обратил внимание Лаврентьев. - Необходимо дать шанс переговорному процессу межсирийского урегулирования, в том числе, и в Женеве, который намечен на 8 февраля".

"Главная задача сейчас состоит в том, чтобы возобновить этот процесс, прервать паузу и сделать еще один очень важный шаг - вовлечь в переговоры тех, кто представляет вооруженную оппозицию и контролирует территорию "на земле", - подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров. - Это в полной мере соответствует задаче, поставленной СБ ООН - обеспечить полностью представительный характер сирийских оппозиционеров. До сих пор вооруженная оппозиция не была представлена в этом процессе".

При этом на Смоленской площади обращают внимание на важность параллельности действий - прекращении огня и борьбы с терроризмом одновременно с усилиями на политическом треке. Повестка дня "Астаны" практически зеркальна, приоритет отдается соблюдению перемирия от 29 декабря, что создаст фундамент для политического блока вопросов на межсирийской встрече в Женеве 8 февраля.

Астанинская площадка должна закрепить подключение вооруженной оппозиции к межсирийскому переговорному процессу. Сами по себе переговоры могут стать беспрецедентными - Дамаск и оппоненты, возможно, впервые сядут за один стол переговоров, напрямую, а не через посредников. Главное, чтобы встреча не превратились, как отметил Лавров, только лишь в дискуссионный клуб.

За закрытыми дверями

Переговоры будут проходить в закрытом формате в главном отеле казахстанской столицы - "Риксос", расположенного в новом административном центре города рядом с резиденцией президента, зданиями правительства и парламента, Домом министерств.

Международную встречу по Сирии в Астане освещают более 500 журналистов из 24 стран. Как сообщили ТАСС в МИД республики, внешнеполитическим ведомством аккредитовано свыше 400 представителей зарубежных СМИ и порядка 100 местных.

Для комфортной работы журналистов организован пресс-центр, который на период проведения переговоров будет работать круглосуточно. Он находится напротив отеля "Риксос" в здании "Казмедицентра".