АСТАНА, 21 января. /ТАСС/. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибыл в Астану для участия в переговорах по Сирии, которые начинаются 23 января. Об этом ТАСС сообщил в субботу глава пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Де Мистура прибыл в Астану", - сказал он. Представитель МИД Казахстана добавил, что в ночь на воскресенье ожидается прибытие делегаций сирийской оппозиции.

Переговоры по Сирии в Астане начинаются 23 января. В столицу Казахстана уже прибыли делегации России, Ирана и Турции.