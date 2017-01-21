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Де Мистура прибыл в Астану для участия в переговорах по Сирии

Международная панорама
21 января, 22:27 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 21, января. /ТАСС
Делегация сирийской оппозиция должна прибыть в столицу Казахстана в новь на воскресенье, сообщили в МИД страны
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АСТАНА, 21 января. /ТАСС/. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибыл в Астану для участия в переговорах по Сирии, которые начинаются 23 января. Об этом ТАСС сообщил в субботу глава пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Де Мистура прибыл в Астану", - сказал он. Представитель МИД Казахстана добавил, что в ночь на воскресенье ожидается прибытие делегаций сирийской оппозиции.

Переговоры по Сирии в Астане начинаются 23 января. В столицу Казахстана уже прибыли делегации России, Ирана и Турции.

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
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Де Мистура, Стаффан
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