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Прокуратура Украины вызвала Януковича ознакомиться с уголовными делами против него

Международная панорама
23 января, 18:37 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, января. /ТАСС
Адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк настаивает, что данное решение было необоснованно
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КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала бывшего президента страны Виктора Януковича для ознакомления с материалами открытых против него уголовных дел. Об этом говорится в повестке, опубликованной на сайте ведомства.

Януковича в качестве подозреваемого вызывают 30 января 2017 года в Главную военную прокуратуру для участия в уголовном производстве по статьям о покушении на территориальную целостность Украины, государственной измене и планировании агрессивной войны.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года на судебном заседании по делу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", подозреваемых в преступлениях против участников "майдана", по видеосвязи зачитал Януковичу уведомление об открытии дела против него. Глава надзорного ведомства тогда обвинил бывшего президента в государственной измене. Печерский районный суд Киева 20 января разрешил досудебное расследование в отношении экс- президента.

Адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк настаивает, что данное решение было необоснованно.

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