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Пентагон: США не координируют с российскими военными авиаудары в Сирии

Международная панорама
23 января, 21:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что его ведомство поддерживает канал связи с российскими военными, сфокусированный на обеспечении безопасности экипажей
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ВАШИНГТОН, 23 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Пентагон утверждает, что по-прежнему не координирует воздушные удары в Сирии с российскими военными. Это подтвердил ТАСС в пресс-службе американского военного ведомства в ответ на просьбу прокомментировать известие о совместной воздушной операции ВКС РФ и коалиции, возглавляемой США.

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Представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что координации между военными США и России по Сирии нет, и добавил, что его ведомство "поддерживает канал связи с российскими военными, сфокусированный исключительно на обеспечении безопасности экипажей и снижении конфликтного потенциала между силами коалиции и России в ходе операций в Сирии". Такую же позицию американская сторона много раз излагала и ранее.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Россия и Турция 21 января провели очередную совместную операцию против ИГ в районе города Эль-Баб в провинции Алеппо. Отмечалось, что 22 января ВКС РФ на авиабазе Хмеймим получили от американской стороны координаты целей террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в районе Эль-Баб; после доразведки были нанесены авиаудары по террористам.

Информационное агентство AP и другие СМИ США сообщили со ссылкой на российских военных в Москве о "первой боевой операции в Сирии" ВКС России и коалиции, возглавляемой США.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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