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Трамп не намерен прекращать расследование контактов его окружения с РФ

Международная панорама
23 января, 23:38 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, президента США "не подает никакого сигнала, что он остановит расследование какого бы то ни было рода"
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ВАШИНГТОН, 23 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп не сигнализирует о том, что собирается положить конец расследованию американскими спецслужбами контактов ряда лиц из его окружения с представителями России. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

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"Не думаю, что он (Трамп) говорил с кем бы то ни было конкретно по данному поводу", - отметил представитель американского лидера. По его словам, Трамп "не подает никакого сигнала, что он остановит расследование какого бы то ни было рода".

Газета The New York Times в минувший четверг сообщила, что американские спецслужбы проводят анализ результатов перехвата переговоров и финансовых операций в рамках более широкого расследования предположительных контактов между лицами, прежде связанными с Трампом, и представителями России. Как утверждали источники издания, они решили поделиться сведениями с газетой "из опасения, что новая администрация попытается помешать им вести расследование". После инаугурации в пятницу у Трампа появятся полномочия, позволяющие ему либо прекратить данное расследование, либо придать ему иное направление, пояснила газета.

В статье при этом признается, что "не ясно, имеют ли перехваченные переговоры какое-то отношение к предвыборной кампании Трампа или к расследованию спецслужбами США хакерских атак на компьютеры Национального комитета демократической партии (НКДП)". В публикации фигурируют имена бывшего начальника избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, экс-советника Картера Пейджа и сторонника Роджера Стоуна.

Манафорт в заявлении, направленном газете по электронной почте, назвал предположения о своей связи с российскими властями "грязными трюками Демократической партии и полной фальшивкой". "У меня никогда не было никаких отношений с российским правительством или российскими официальными лицами. Я никогда не контактировал и не распоряжался контактировать с кем-либо из таковых, - отметил Манафорт. - Что касается так называемого российского взлома НКДП, я знаю о нем не больше, чем написано в газетах".

Снова те же имена

Упомянутые имена всплывают уже не в первый раз. Манафорт ушел с поста руководителя штаба Трампа в августе, ему приписывали якобы имевшие место связи с украинским руководством во времена правления президента Виктора Януковича. Как утверждала The New York Times, политическая партия Януковича якобы перечислила Манафорту $12,7 млн. Последний категорически опроверг эту информацию.

Пейджа проверяют на предмет его предполагаемых связей с властными структурами России. Как заявляла в свое время старший советник Келлиэнн Конуэй, Пейдж не работает на Трампа и его избирательную кампанию. По словам Конуэй, если у Пейджа действительно были контакты в России по поводу возможной отмены американских санкций, введенных ранее Вашингтоном в отношении Москвы, то "он этим занимается, разумеется, без разрешения или осведомленности о данном деле избирательного штаба" Трампа.

Как все начиналось

Спекуляции относительно хакеров, якобы действующих по указке России, регулярно появляются в американских СМИ в последние месяцы.

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В июле на сайте организации WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, похищенная неизвестными из систем НКДП. Окружение кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и американские СМИ утверждают, что к взлому якобы имеют отношение российские хакеры.

Ушедшая 20 января с политической сцены администрация США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой бездоказательно обвиняли Россию в кибератаках на американские политические организации. Москва многократно отвергала такие инсинуации.

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Дело Ассанжа и WikiLeaks Разногласия РФ и США в киберпространстве
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