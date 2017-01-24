NYT: в США сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Сценаристка популярного в США телешоу Saturday Night Live Кэти Рич была на время отстранена от работы в связи с тем, что разместила в своем микроблоге в Twitter запись оскорбительного характера о 10-летнем сыне американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник электронная версия газеты NYT.

По сведениям источников издания, руководство телеканала NBC, на котором выходит программа, решило лишить Рич должности на неопределенный срок в пятницу, в тот же день, когда та разместила публикацию, о которой идет речь. Сценаристка тогда написала: "Бэррон станет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении". В США нередки трагические случаи, когда учащиеся приходят в школу с огнестрельным оружием, принадлежащим их родителям, и открывают огонь по одноклассникам.

Как отмечают СМИ, Рич высказалась о Бэрроне таким образом, так как посчитала, что он повел себя странно на инаугурации своего отца, состоявшейся в Вашингтоне в пятницу. На кадрах, транслировавшихся по телевидению, было видно, что мальчик довольно резко отдернул свою руку от руки матери - Меланьи Трамп. Почему именно так произошло, осталось неясным.

Рич удалила запись спустя несколько часов, а потом и полностью закрыла свою страницу в соцсети. В понедельник она вновь открыла ее и оставила там только одно сообщение: "Я приношу глубочайшие извинения за бестактное сообщение в Twitter. Я глубоко сожалею о своих поступках и оскорбительных словах. Это было непростительно, мне очень жаль".

I sincerely apologize for the insensitive tweet. I deeply regret my actions & offensive words. It was inexcusable & I'm so sorry. — Katie Rich (@katiemaryrich) 23 January 2017

Как отмечает NYT, в вышедшем в эфир 21 января выпуске Saturday Night Live имя Рич в титрах не значилось. Она начала работать в программе в конце 2013 года. В последние месяцы в шоу регулярно высмеивали как Трампа, так и его главную соперницу на выборах - экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая потерпела поражение. Трамп неоднократно подвергал телешоу критике.

Премьера Saturday Night Live состоялась более 40 лет назад. Передача входит в число наиболее популярных вечерних шоу в США. Программа не раз удостаивалась престижных премий в области телевидения, в том числе примерно 50 наград "Эмми" в различных номинациях.