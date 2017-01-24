Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CBS: контрразведка США не находит подтверждения сговора штаба Трампа с РФ

Международная панорама
24 января, 4:58 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
По данным источников CBS, пока "подтверждения каких бы то ни было нарушений не найдено"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Контрразведка США ведет расследование в отношении помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна в связи с его декабрьским телефонным разговором с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Как сообщила в понедельник со ссылкой на собственные источники телекомпания CBS, следователи пытаются определить, "не было ли координации усилий" между штабом Дональда Трампа и Россией.

Смотрите также
Майкл Флинн
WSJ: спецслужбы США изучали контакты помощника Трампа по нацбезопасности с РФ

"Пока, по словам источников, подтверждения каких бы то ни было нарушений не найдено", - констатирует телекомпания.

В период, о котором идет речь, Трамп был избранным президентом США, а теперь он уже действующий глава государства. Предыдущая администрация Барака Обамы в Вашингтоне с помощью своих спецслужб и до, и после всеобщих выборов в США раздувала скандал вокруг домыслов о том, будто Россия вмешивалась в американские предвыборные процессы на стороне Трампа. И сам Трамп, и российское руководство на самом высоком уровне не раз опровергали подобные инсинуации.

Сам факт предновогоднего разговора Флинна с Кисляком сомнению не подвергается. Как подтвердил в понедельник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, эти официальные лица действительно созванивались, прежде всего для согласования сроков личного телефонного разговора президентов двух стран. Обсуждение этого вопроса продолжается.

Смотрите также
Помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн
Reuters: помощник Трампа пять раз звонил послу РФ в Вашингтоне в день введения санкций

Кроме того, по словам пресс-секретаря, речь в декабре шла о конференции по Сирии в Астане. Флинн также выражал соболезнования по поводу катастрофы Ту-154 над Черным морем. Наконец, собеседники обменивались новогодними поздравлениями. Других контактов с российскими официальными лицами у помощника Трампа в тот период не было, подчеркнул представитель Белого дома.

Спайсер заверил, что Трамп не намерен препятствовать каким бы то ни было расследованиям спецслужб США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Кадр из фильма "Притяжение"
Чертаново против пришельцев: что мы знаем о фильме "Притяжение" Федора Бондарчука
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администрация Обамы в последние дни перевела Палестине $221 млн
2
PAP: МИД Польши представил тайный документ 2008 года о политике в отношении РФ и Украины
3
NYT: в США сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
4
Global Times: Китай разместил межконтинентальные ракеты DF-41 в регионе у границы с РФ
5
"Ъ": глава МИД Венгрии оценил потери Будапешта от антироссийских санкций
6
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
7
Киевская типография напечатала карту Украины с российским Крымом
Темы дня
Реклама