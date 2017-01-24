CBS: контрразведка США не находит подтверждения сговора штаба Трампа с РФ

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ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Контрразведка США ведет расследование в отношении помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна в связи с его декабрьским телефонным разговором с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Как сообщила в понедельник со ссылкой на собственные источники телекомпания CBS, следователи пытаются определить, "не было ли координации усилий" между штабом Дональда Трампа и Россией.
"Пока, по словам источников, подтверждения каких бы то ни было нарушений не найдено", - констатирует телекомпания.
В период, о котором идет речь, Трамп был избранным президентом США, а теперь он уже действующий глава государства. Предыдущая администрация Барака Обамы в Вашингтоне с помощью своих спецслужб и до, и после всеобщих выборов в США раздувала скандал вокруг домыслов о том, будто Россия вмешивалась в американские предвыборные процессы на стороне Трампа. И сам Трамп, и российское руководство на самом высоком уровне не раз опровергали подобные инсинуации.
Сам факт предновогоднего разговора Флинна с Кисляком сомнению не подвергается. Как подтвердил в понедельник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, эти официальные лица действительно созванивались, прежде всего для согласования сроков личного телефонного разговора президентов двух стран. Обсуждение этого вопроса продолжается.
Кроме того, по словам пресс-секретаря, речь в декабре шла о конференции по Сирии в Астане. Флинн также выражал соболезнования по поводу катастрофы Ту-154 над Черным морем. Наконец, собеседники обменивались новогодними поздравлениями. Других контактов с российскими официальными лицами у помощника Трампа в тот период не было, подчеркнул представитель Белого дома.
Спайсер заверил, что Трамп не намерен препятствовать каким бы то ни было расследованиям спецслужб США.