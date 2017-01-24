В Астане возобновились переговоры по Сирии

АСТАНА, 24 января. /ТАСС/. Переговоры по Сирии в Астане с участием делегаций правительства и оппозиции, России, Турции, Ирана, спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и посла США в Казахстане Джорджа Крола в качестве наблюдателя возобновились в Астане.

"Встречи возобновились, работа продолжается, - сообщил де Мистура. - Мы настроены, как всегда, оптимистично".

Правительство и оппозиция Сирии во вторник продолжат обсуждение через посредничество де Мистуры механизмов поддержания перемирия в Сирии. Участники также намерены завершить согласование документа, закрепляющего режим прекращения огня и настрой участников встречи на урегулирование конфликта в Сирии.

Работу изначально планировалось завершить уже к 13:00 по местному времени (10:00 мск). Однако вечером в понедельник участники переговоров относились к этим срокам скептически. Переговоры идут тяжело и напряженно, за годы сирийского конфликта накопилось много нерешенных вопросов и взаимных претензий. Поэтому не исключено, что работа вновь затянется допоздна. Однако о продлении встречи на еще один день речь пока не идет.

Дискуссии, как и в понедельник, проходят в отеле Rixos President Astana в центре Астаны. Участники встречи, как ожидается, подведут ее итоги на совместной пресс-конференции в расположенном напротив "Казмедиацентре". Ее начало предварительно намечено на 14:00 (11:00 мск). Предполагается участие представителей всех делегаций.