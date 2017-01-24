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Би-би-си: ФРГ не поддержит снятие санкций против РФ в обмен на ядерную сделку

Международная панорама
24 января, 8:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Глава германского минобороны Урсула фон дер Ляйен сказала, что к снятию санкций может привести только полное выполнение минских соглашений
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Германия не поддержит снятие или ослабление санкций в отношении РФ в обмен на договоренности по ограничению ядерных вооружений. Такое мнение она высказала в интервью телеканалу Би-би-си, комментируя соответствующее предложение президента США Дональда Трампа.

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"Совершенно ясно, что комбинация "санкции - ядерное оружие" не работает. Германия не поддержит такое решение", - заявила она.

Министр обороны ФРГ заявила, что Россия ведет гибридную войну на востоке Украины и подчеркнула, что "лишь полное выполнение минских соглашений может привести к снятию санкций".

На слушаниях по утверждению своей кандидатуры в сенатском финансовом комитете, прошедших на прошлой неделе, кандидат на пост главы минфина США Стивен Мнучин заявил, что президент США Дональд Трамп готов отменить санкции в отношении России только в обмен на "лучшую сделку", например, по ядерному оружию.

Сегодня в отношении РФ действуют три пакета санкций Евросоюза: экономические секторальные санкции, черный список физических и юридических лиц, которым закрыт доступ на территорию ЕС и к европейской банковской системе, а также ограничительные меры в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено иметь какие бы то ни было контакты. Экономические санкции в отношении России были введены Евросоюзом с 1 августа 2014 года. Они продлеваются каждые полгода, в последний раз это было сделано до 31 июля 2017 года.

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На Западе неоднократно обвиняли Россию в участии в вооруженном конфликте в Донбассе и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако в России такие обвинения отрицают, настаивая на том, что РФ не является стороной конфликта. Для отмены санкций достаточно, чтобы в Совете ЕС одна из стран Евросоюза отказалась утверждать решение об их продлении. Впрочем, в ЕС практика блокирования общеевропейских решений используется крайне редко: государства сообщества предпочитают вырабатывать консенсусные позиции.

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Трамп, Дональд
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