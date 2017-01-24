Переговоры в Астане могут продолжиться в среду

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АСТАНА, 24 января. /ТАСС/. Переговоры по сирийскому урегулированию в столице Казахстана могут продолжиться в среду, 25 января.
Об этом заявил во вторник, 24 января, представитель делегации вооруженной оппозиции Усама Абу Зейд.
"Если страны-гаранты скажут, что потребуется дополнительное время, день, то мы согласимся, - сказал он. - Мы не приехали сюда просто на два дня, у нас есть цель, которую надо достичь".
Усама Абу Зейд также заявил, что оппозиция ждет от стран-гарантов - России, Ирана и Турции - официального коммюнике по итогам встречи в Астане.
"Мы не комментируем черновик документа, мы ждем текст официального итогового заявления, - сказал он. - Мы не получали никакого проекта (документа). Об этом черновике ходит много разговоров, но нам, революционерам, он не был передан, и мы его не обсуждаем".
При этом Абу Зейд отметил, что Россия, Турция и Казахстан работают на успех встречи. "Вчера мы встречались с представителями России, Турции и со спецпосланником Стаффаном де Мистурой, обсуждали нарушения режима прекращения огня", - добавил он.