Переговоры в Астане могут продолжиться в среду

АСТАНА, 24 января. /ТАСС/. Переговоры по сирийскому урегулированию в столице Казахстана могут продолжиться в среду, 25 января.

Об этом заявил во вторник, 24 января, представитель делегации вооруженной оппозиции Усама Абу Зейд.

"Если страны-гаранты скажут, что потребуется дополнительное время, день, то мы согласимся, - сказал он. - Мы не приехали сюда просто на два дня, у нас есть цель, которую надо достичь".

Усама Абу Зейд также заявил, что оппозиция ждет от стран-гарантов - России, Ирана и Турции - официального коммюнике по итогам встречи в Астане.

"Мы не комментируем черновик документа, мы ждем текст официального итогового заявления, - сказал он. - Мы не получали никакого проекта (документа). Об этом черновике ходит много разговоров, но нам, революционерам, он не был передан, и мы его не обсуждаем".

При этом Абу Зейд отметил, что Россия, Турция и Казахстан работают на успех встречи. "Вчера мы встречались с представителями России, Турции и со спецпосланником Стаффаном де Мистурой, обсуждали нарушения режима прекращения огня", - добавил он.