В отношении корреспондента RT заведено дело об участии в массовых беспорядках в Вашингтоне

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Дело об участии в массовых беспорядках в Вашингтоне заведено в отношении корреспондента телеканала RT Александра Рубинштейна, задержанного в день инаугурации Дональда Трампа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы RT.

"Мы подтверждаем, что против нашего журналиста заведено дело об участии в массовых беспорядках, сотрудник сейчас на свободе. Слушания будут в феврале. На данный момент юристы рекомендуют нам воздержаться от любых комментариев по этому поводу. Для нас сейчас главное - не навредить нашему коллеге", - заявили в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении телеканала, максимальное наказание по данному обвинению составляет до 10 лет тюрьмы или штраф в размере $25 тыс.

В день инаугурации президента США Дональда Трампа корреспондент RT Александр Рубинштейн, освещавший протесты в Вашингтоне, был задержан полицией. Он был доставлен сотрудниками правоохранительных органов в отделение несмотря на то, что показал свое удостоверение журналиста.