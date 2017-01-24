Парламент Гамбии отменил введенный бывшим президентом режим ЧП

РАБАТ, 24 января. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Национальная ассамблея (парламент) Гамбии отменила режим чрезвычайного положения, введенный на минувшей неделе бывшим президентом (1994-2017) страны Яйя Джамме. Об этом сообщает агентство Reuters.

51-летний Джамме, который проиграл президентские выборы 1 декабря 2016 года, но лишь на минувшей неделе согласился передать власть своему преемнику Адаме Барроу, пытался использовать режим ЧП, чтобы оставаться на высшем посту.

Как подтвердил лидер парламентского большинства депутат Фабакари Томбонг Джатта, "Национальной ассамблеей принято решение утвердить отмену объявленного режима чрезвычайного положения".

Ранее Африканский союз приветствовал "первую бескровную передачу власти" в Гамбии за более чем пятидесятилетнюю историю независимости западноафриканской страны.

Тем временем Барроу, который по-прежнему находится в соседнем Сенегале, уже формирует себе команду. В понедельник стало известно, что он назначил на пост вице-президента страны бывшую главу Министерства здравоохранения Фатумату Джаллоу-Тамабаджанг.

По мнению наблюдателей, Барроу после возвращения на родину предстоит решать ряд сложнейших задач, в первую очередь, поиска средства в ситуации, когда после отъезда Джамме государственная казна оказалась практически пуста.