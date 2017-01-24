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Парламент Гамбии отменил введенный бывшим президентом режим ЧП

Международная панорама
24 января, 20:36 дата обновления: 24 января, 21:17 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде
Яйя Джамме пытался использовать режим ЧП, чтобы оставаться на высшем посту
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РАБАТ, 24 января. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Национальная ассамблея (парламент) Гамбии отменила режим чрезвычайного положения, введенный на минувшей неделе бывшим президентом (1994-2017) страны Яйя Джамме. Об этом сообщает агентство Reuters.

51-летний Джамме, который проиграл президентские выборы 1 декабря 2016 года, но лишь на минувшей неделе согласился передать власть своему преемнику Адаме Барроу, пытался использовать режим ЧП, чтобы оставаться на высшем посту.

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Как подтвердил лидер парламентского большинства депутат Фабакари Томбонг Джатта, "Национальной ассамблеей принято решение утвердить отмену объявленного режима чрезвычайного положения".

Ранее Африканский союз приветствовал "первую бескровную передачу власти" в Гамбии за более чем пятидесятилетнюю историю независимости западноафриканской страны.

Тем временем Барроу, который по-прежнему находится в соседнем Сенегале, уже формирует себе команду. В понедельник стало известно, что он назначил на пост вице-президента страны бывшую главу Министерства здравоохранения Фатумату Джаллоу-Тамабаджанг.

По мнению наблюдателей, Барроу после возвращения на родину предстоит решать ряд сложнейших задач, в первую очередь, поиска средства в ситуации, когда после отъезда Джамме государственная казна оказалась практически пуста.

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