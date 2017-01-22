Адама Барроу: госказна Гамбии оказалась пуста после ухода Яйя Джамме

ТУНИС, 22 января. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Государственная казна Гамбии оказалась опустошенной за долгие годы правления предыдущего президента Яйя Джамме, который 21 января покинул республику. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил избранный президент страны Адама Барроу.

"Согласно полученной нами информации, в государственной казне нет денег, - отметил он, выступая на сенегальской радиостанции. - Это то, что нам сказали, но в день, когда мы прибудем на место, мы сможем прояснить это".

Бывший президент Гамбии 51-летний Яйя Джамме, находившийся у власти более 22 лет, вечером 21 января прибыл в аэропорт Банжулы вместе с президентом Гвинеи Альфой Конде. Затем они сели в самолет. Джамме будет временно находиться в столице Гвинеи - Конакри.

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря 2016 года. Их победителем стал Адама Барроу, набравший более 45% голосов избирателей. 3 декабря Джамме признал поражение, однако неделю спустя заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование. Независимая избирательная комиссия заявила, что считает прошедшее волеизъявление легитимным, и оспорить его результаты можно лишь в суде.

Нежелание Джамме признавать поражение и передать власть преемнику спровоцировало политический кризис, в который оказались вовлечены государства региона. В четверг военные государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прежде всего Сенегала и Нигерии, вошли на территорию Гамбии в рамках операции "Восстановление демократии" для обеспечения передачи власти избранному президенту Барроу. Позднее продвижение войск было приостановлено, чтобы "дать последний шанс посредникам".

20 января в Банжуле после встречи с делегацией во главе с президентами Мавритании и Гвинеи Джамме согласился добровольно сложить властные полномочия.