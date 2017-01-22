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Адама Барроу: госказна Гамбии оказалась пуста после ухода Яйя Джамме

Международная панорама
22 января, 22:22 UTC+3 ТУНИС /Корр. ТАСС, Алексей Меркулов
Бывший президент Гамбии 51-летний Яйя Джамме покинул республику 21 января
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Избранный президент Гамбии Адама Барроу

Избранный президент Гамбии Адама Барроу

© AP Photo

ТУНИС, 22 января. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Государственная казна Гамбии оказалась опустошенной за долгие годы правления предыдущего президента Яйя Джамме, который 21 января покинул республику. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил избранный президент страны Адама Барроу.

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"Согласно полученной нами информации, в государственной казне нет денег, - отметил он, выступая на сенегальской радиостанции. - Это то, что нам сказали, но в день, когда мы прибудем на место, мы сможем прояснить это".

Бывший президент Гамбии 51-летний Яйя Джамме, находившийся у власти более 22 лет, вечером 21 января прибыл в аэропорт Банжулы вместе с президентом Гвинеи Альфой Конде. Затем они сели в самолет. Джамме будет временно находиться в столице Гвинеи - Конакри.

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря 2016 года. Их победителем стал Адама Барроу, набравший более 45% голосов избирателей. 3 декабря Джамме признал поражение, однако неделю спустя заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование. Независимая избирательная комиссия заявила, что считает прошедшее волеизъявление легитимным, и оспорить его результаты можно лишь в суде.

Нежелание Джамме признавать поражение и передать власть преемнику спровоцировало политический кризис, в который оказались вовлечены государства региона. В четверг военные государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прежде всего Сенегала и Нигерии, вошли на территорию Гамбии в рамках операции "Восстановление демократии" для обеспечения передачи власти избранному президенту Барроу. Позднее продвижение войск было приостановлено, чтобы "дать последний шанс посредникам".

20 января в Банжуле после встречи с делегацией во главе с президентами Мавритании и Гвинеи Джамме согласился добровольно сложить властные полномочия.

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