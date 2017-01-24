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Канада приветствует решение Трампа пересмотреть вопрос по нефтепроводу

Международная панорама
24 января, 23:04 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Президент США подписал указ, отменяющий решение предыдущей американской администрации об отказе от строительства Keystone XL Pipeline из Канады
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ОТТАВА, 24 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Правительство Канады приветствует решение президента США Дональда Трампа пересмотреть вопрос строительства нефтепровода Keystone XL Pipeline. Об этом заявил журналистам канадский министр природных ресурсов Джеймс Карр.

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"Мы поддерживали это (строительство нефтепровода) с того дня, как пришли в правительство (Либеральная партия возглавила правительство Канады в ноябре 2015 года - прим. ТАСС), - сказал он. - Мы считаем, что это хороший проект, как для Канады, так и для США". По словам Карра, его реализация позволит создать в Канаде дополнительно 4,5 тыс. рабочих мест. В США, согласно заявлению Трампа, строительство Keystone XL обеспечит работой 28 тыс. человек.

Ранее президент США подписал указ, отменяющий решение предыдущей американской администрации об отказе от строительства нефтепровода Keystone XL Pipeline из Канады. При этом Трамп предупредил, что подписанный им указ не означает окончательной ясности в вопросе о возможности сооружения данного трубопровода. Новая исполнительная ветвь власти США "собирается вновь открыть переговоры" с Оттавой по "некоторым условиям" строительства нефтепровода, подчеркнул президент, не вдаваясь в детали.

Споры вокруг нефтепровода Keystone XL шли в течение нескольких лет, его инициатор, компания TransCanada, неоднократно меняла планы строительства. Предусматривалось, что магистраль позволит доставлять из Канады более 800 тыс. баррелей нефти в день на перерабатывающие предприятия в Техасе и Луизиане. Сторонники проекта утверждали, что он даст возможность Соединенным Штатам увеличить производство и экспорт нефтепродуктов и позволит создать новые рабочие места.

В то же время экологи выражали серьезную обеспокоенность по поводу Keystone XL, поскольку речь шла о транспортировке через территорию США чрезвычайно грязного сырья, добываемого в нефтеносных песках канадской провинции Альберта. В ноябре 2016 года экс-президент Барак Обама объявил о решении отказаться от проекта Keystone XL, заявив, что он "не отвечает интересам национальной безопасности США".

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