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NBC: заявления о фальсификациях на выборах могут дорого обойтись Трампу

Международная панорама
25 января, 0:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Сенатор Конгресса Линдси Грэм заявил, что такие утверждения подрывают веру в демократию
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НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп, если не хочет подрывать собственный властный авторитет, должен прекратить делать ложные заявления о миллионах нелегальных мигрантов, якобы проголосовавших против него на всеобщих выборах в ноябре 2016 года. Об этом сообщил  журналистам сенатор Конгресса Линдси Грэм (республиканец, от Южной Каролины).

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"Продолжать утверждать, будто выборы 2016 года проводились так, что миллионы человек голосовали противозаконно, подрывает веру в нашу демократию", - цитирует сенатора телекомпания NBC. "Теперь это исходит уже не от кандидата на пост, а от человека, занимающего этот пост", - продолжал Грэм, рекомендовав Трампу либо "поделиться доказательствами своих слов", "либо перестать так говорить".

"Я уверен, что выборы были честными, а их итоги были подведены точно. Если он (Трамп) не прекратит, то подорвет тем самым свою способность управлять страной", - предупредил законодатель, считающийся наряду с сенатором Джоном Маккейном наиболее непримиримым оппонентом- республиканцем 45-го главы государства.

На выборах 8 ноября Трамп победил представительницу политической династии Клинтон. Голоса в коллегии выборщиков распределились в соотношении 306 к 232 в его пользу. Для победы хватило бы и 270 голосов, но республиканец взял верх в ряде штатов, считавшихся прежде надежным оплотом демократов, включая Пенсильванию (20 выборщиков), Мичиган (16) и Висконсин (10).

Клинтон, несмотря на поражение на выборах, опередила республиканца Трампа по числу проголосовавших за нее избирателей примерно на 2,8 млн голосов. Эти цифры не имеют решающего значения. Выборы президента США не являются прямыми, избиратели голосуют за выборщиков, поддерживающих того или иного кандидата. 6 января Конгресс на совместном заседании обеих палат подвел итоги голосования, официально объявив победителем Трампа.

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