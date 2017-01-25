В Белом доме рассчитывают, что Бэррон Трамп не будет находиться в центре внимания

ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Белый дом рассчитывает, что младшего сына президента США Дональда Трампа Бэррона не будет касаться всеобщее внимание к политической жизни страны. Соответствующее заявление во вторник распространила пресс-служба американского лидера.

"В соответствии с давней традицией, у детей президентов есть возможность расти вне политической сферы, к которой приковано большое внимание. Белый дом целиком и полностью рассчитывает на то, что эта традиция продолжится. Мы ценим ваше сотрудничество по данному вопросу", - говорится в тексте заявления.

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на отсутствующий вид Бэррона во время инаугурации Трампа, а также на то, как 10-летний сын президента резко отдернул свою руку от руки матери во время парада. В частности, сценарист вечернего шоу телеканала NBC Кэти Рич написала на своей странице в Twitter, что Бэррон может стать "первым в стране школьным стрелком на домашнем обучении". Позже она удалила эту запись.

В понедельник Челси Клинтон, дочь экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, соперницы Трампа на выборах, вступилась за сына нового президента. "Бэррон Трамп заслуживает того, что и любой другой ребенок - возможности быть ребенком", - заявила она.