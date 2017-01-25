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Star: глава МИД Турции заявил об успехе межсирийских переговоров в Астане

Международная панорама
25 января, 1:03 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что переговоры важны с точки зрения укрепления доверия между сторонами
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АНКАРА, 25 января. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает завершившиеся в Астане межсирийские переговоры успешными. Об этом он заявил журналистам в Мозамбике, где сопровождает президента Тайипа Эрдогана, находящегося в этой стране с визитом.

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"Эти переговоры важны с точки зрения укрепления доверия между сторонами. Они встретились на церемонии открытия, а потом вели дискуссию через посредников. Но хотя бы и так они обменялись мнениями по вопросу укрепления режима перемирия и по теме будущего этапа политического урегулирования", - цитирует министра газета Star. По словам Чавушоглу, встреча в Астане "стала поворотным моментом".

"Вместе с нами участвовали Россия и Иран. Важно, что был посол США, а ООН выполняла посредническую роль. Мы этого очень хотели, поскольку роль модератора со стороны ООН здесь важна с точки зрения вклада в женевские переговоры по Сирии", - отметил министр. Он также напомнил, что Турция, РФ и Иран договорились о создании трехстороннего механизма мониторинга нарушений перемирия, и "роль Тегерана в этой работе очень важна".

"Речь не только о (сирийском) режиме, на его стороне есть различные группы, например, поддерживаемая Ираном "Хезболлах". Эти группы, мы видим, нарушают перемирие", - утверждал Чавушоглу. "Так что активная вовлеченность Ирана критически важна для будущего режима прекращения огня. В целом же по итогам двух дней можно сказать, что переговоры в Астане завершились успешно", - указал он.

Переговоры по Сирии прошли в Астане 23-24 января. Главным их результатом стало принятие итогового коммюнике, предусматривающего создание механизма по контролю за соблюдением перемирия.

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
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