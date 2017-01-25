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WFB: Демпартия США создает сетевой ресурс для дискредитации Трампа

Международная панорама
25 января, 9:57 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
План создать сетевой ресурс разработаны известным партийным функционером-демократом Дэвидом Броком
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ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Демократическая партия США намерена создать новый сетевой ресурс Shareblue для дискредитации президента страны республиканца Дональда Трампа и будет разыгрывать в этих целях "российскую карту". Об этом сообщило во вторник консервативное издание Washington Free Beacon, в распоряжение которого попали конфиденциальные документы демократов.

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Согласно публикации, общий смысл начинания состоит в том, чтобы создать "цифровое средство нападения" для "делегитимизации президентства Трампа путем придания большей смелости оппозиции". Для этого президента США предлагается "изображать слабым и тонкокожим неудачником", легко поддающимся на провокации. Авторы инициативы требуют "неумолчно бить в барабан по поводу того, что у него нет мандата, что он проиграл по общему числу голосов избирателей и вообще что он наименее популярный избранный президент в современной американской истории". Еще один "редакционный приоритет" нового сетевого ресурса заключается в "непрестанном освещении влияния (президента РФ) Владимира Путина и России на Трампа и его администрацию".

По сведениям издания, планы создания сетевого ресурса разработаны известным партийным функционером-демократом Дэвидом Броком. В минувшие выходные он обсуждал их с группой из более чем 100 состоятельных спонсоров Демпартии на совещании в курортном центре Тернберри-Айл во Флориде. Бюджет проекта на 2017 год установлен в размере $2 млн. Название Shareblue можно условно перевести как "поделимся синим" (по американской политической традиции синий цвет закреплен за Демократической партией, а красный - за Республиканской).

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