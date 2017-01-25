Europe1: Марин Ле Пен выступила за выход Франции из зоны евро

ПАРИЖ, 25 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выступила за выход Франции из зоны евро и создание собственной валюты. Об этом она заявила эфире радиостанции Europe1.

"Я выступаю за экономический патриотизм, однако для этого необходимо подвергнуть сомнению целый ряд правил Европейского союза", - сказала Ле Пен. Она добавила, что, в случае ее победы на выборах и избрания президентом Франции, она "немедленно начнет" осуществлять "программу четырех суверенитетов", инициировав серию переговоров с Европейским союзом.

"Прежде всего, это территориальный суверенитет, чтобы защитить страну от наплыва мигрантов, в частности пересмотрев соглашение о Шенгенской зоне. Но также это экономический - бюджетный и валютный суверенитет. И, разумеется, законодательный суверенитет", - сказала Ле Пен.

"Валютный суверенитет означает создание Францией собственной национальной валюты. Система валюты евро завершается крахом, - на это указывают сейчас не менее 140 экономистов, из которых четыре-пять - лауреаты Нобелевской премии в сфере экономики. Введение евро привело в странах ЕС к сильному повышению цен, снижению покупательной способности населения. Но, прежде всего, евро стало сильным тормозом, снижающим конкурентоспособность продукции стран ЕС", - сказала Ле Пен.

Она подчеркнула, что "теперь страны ЕС застряли в этой системе, которая не только приводит к снижению конкурентоспособности продукции, но и, в конечном счете, усиливает таким образом безработицу". "Во Франции будет одна валюта - национальная валюта. Двух валют быть не может. При этом один франк будет равен одному евро" - подчеркнула лидер "Национального фронта".

В то же время она не исключила, что будет создана отдельная валюта для расчетов между предприятиями и фирмами.